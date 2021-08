Tay trống Pete Parada của ban nhạc Offspring buồn bã thông báo anh đã bị đuổi khỏi ban nhạc chỉ vì từ chối tiêm vắc xin Covid-19

Tay trống Pete Parada

Tay trống Pete Parada vừa đăng bài viết dài trên Instagram việc anh bị loại khỏi ban nhạc Offspring với lý do từ chối tiêm vắc xin nên khiến những người xung quanh không cảm thấy an toàn. Vị trí của Pete Parada trong ban nhạc sẽ bị thay thế trong tour diễn sắp tới.

Pete Parada thông tin lý do từ chối tiêm vắc xin vì nhiều lý do sức khỏe chứ không phải nguyên nhân chủ quan. "Với tiền sử bệnh lý cá nhân của tôi, bác sĩ đã khuyên tôi không nên tiêm ngừa vào thời điểm này".

Ban nhạc Offspring

Pete Parada tiết lộ anh mắc Covid-19 hơn 1 năm trước và tự tin rằng có đủ kháng thể trong người để chống lại virus corona. Việc tay trống mắc hội chứng Guillain-Barré từ nhỏ khiến anh mang nhiều rủi ro sức khỏe. Trước đó CDC Mỹ khuyến cáo những người mắc bệnh như Pete Parada có thể tiêm vắc xin phòng Covid-19 và lưu ý người trưởng thành có các bệnh lý nền có khả năng bị nặng sau khi nhiễm virus.

Pete Parada đã đồng hành với ban nhạc Offspring 12 năm. Tuy bị loại nhưng Pete Parada nói anh không cảm thấy buồn vì quyết định của ban nhạc. "Họ đang làm những gì cho là tốt nhất cho tất cả mọi người", anh nói.

browser not support iframe.

MV 'Let The Bad Times Roll' của The Offspring

Ngọc Nhi - Theo People