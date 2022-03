Ngày 14/3, Binz phát hành MV “Don't Break My Heart”, đánh dấu sự trở lại chính thức sau 2 năm kể từ 'Bigcityboi'.

Don't break my heart được Binz sáng tác năm 2020 và thực hiện bởi các thành viên SpaceSpeakers với nhà sản xuất Touliver và đạo diễn MV Kiên Ứng.

Với ca khúc mới, Touliver và Binz cùng nhau thử thách trên beat nhạc oldschool và synth-pop - mang không khí retro thập niên 1980 trở lại. Touliver giữ tiếng synth đặc trưng cùng piano điện nhưng vẫn đầy tinh tế khi gọt giũa beat nhạc. Binz chọn phong cách xưa cũ, hào nhoáng và chất chơi. Dự án được đầu tư lớn với hàng loạt bối cảnh, set quay, dàn cameo cùng loạt đồ hiệu đắt giá của Binz.

Sau Bigcityboi năm 2020, Binz đã có nhiều bước tiến vượt bậc nên mỗi sản phẩm của nam rapper đều được thực hiện quy mô, tạo nên sự khác biệt. Don’t break my heart là sản phẩm đầu tư công phu nhất trong sự nghiệp Binz, mở màn cho album kỷ niệm 11 năm SpaceSpeakers, dự kiến phát hành trong năm 2022. Binz sử dụng tiếng Nhật cho các artwork với hy vọng tiếp cận được thị trường Nhật Bản - đất nước biểu tượng của văn hoá cyberpunk.

Với Don't break my heart, Binz muốn khai thác sâu về những khía cạnh trong tình yêu, qua một góc nhìn rất khác. Sau những lời đưa đẩy tán tỉnh, lại là “baby don't break my heart - em đừng làm tổn thương trái tim anh”. Cùng với video “The story” kể về nguồn cảm hứng để sáng tác, Binz thể hiện hình ảnh người đàn ông bình yên trong tình yêu.

MV mang tính viễn tưởng, ngập tràn đèn neon với máy móc hiện đại theo màu sắc cyberpunk. Binz dùng âm nhạc để gắn kết các cặp đôi, cổ vũ họ thể hiện tình yêu của mình. Trong MV Don't break my heart, cặp đôi Soobin là tình yêu sôi nổi, bồng bột của những người trẻ, cặp đôi Tân Alain lại đại diện cho tình yêu vĩnh cửu ở tuổi xế chiều, 16 Typh mang đến tình yêu nơi hai tâm hồn đồng điệu, Linh Chi và Mộng Thường là tình yêu vượt định kiến.

Soobin trong MV 'Don’t break my heart'.

Touliver xuất hiện bên dàn máy móc âm thanh trong trang phục tối màu và chiếc kính đen quen thuộc. Thay vì câu “Touliver on da beat” thường thấy, Binz dành cho Touliver một đoạn nói chuyện của mình vào bài nhạc thể hiện sự đồng hành cùng Binz trong âm nhạc. “Anh Tou ơi, em nghĩ là mình lại có thêm một cái classic nữa rồi. We did it again, bro!” (tạm dịch: Anh Tou ơi, em nghĩ là mình lại có thêm một di sản nữa rồi. Một lần nữa, chúng ta lại làm được).

Sau hit Bigcityboi năm 2020, Binz trở lại với một MV chính thức được đầu tư sau 2 năm. Với thử nghiệm vô cùng táo bạo bằng MV Don’t break ny heart, Binz đươc kỳ vọng vượt qua thành tích của chính mình để giữ vững vị trí rapper hàng đầu Việt Nam.

Đ.N