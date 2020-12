browser not support iframe.

MV 'La La La' của Bling Bling

Bling Bling có tham vọng trở thành một nhóm nữ đặc biệt được chú ý nhớ khả năng thanh nhạc và có sự hứa hẹn kế thừa “đàn chị” Blackpink ở thị trường quốc tế. Bling Bling muốn thu hút khán giả bằng sự quyến rũ đầy tích cực của họ. Nhóm nhạc sử dụng từ khóa “ActiBling” (Tích cực + Bling Bling) để miêu tả về phong cách của mình.

Bling Bling gồm 6 thành viên: Cha-Juhyun, Yubin, Marin, Choi-Jieun, Ayamy, Narin. Trong suốt 4 năm, các thành viên đã chuẩn bị với khối lượng tập luyện khổng lồ.

"Tôi đã nghĩ nhiều về màn ra mắt của nhóm. Nó thật khó nhưng đã không hề lãng phí thời gian chút nào”, thành viên Marin chia sẻ. "Chúng tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ trong 4 năm. Chúng tôi tự chơi nhạc của mình để cho thấy tài năng và quyết tâm cho âm nhạc".



Nhóm nhạc Bling Bling đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bậc tiền bối. Cha-Juhyun kể: "Ca sĩ Ben không chỉ dạy chúng tôi hát mà còn chỉ bảo cho chúng tôi các biểu cảm khi trình diễn. Trong khi đó, khi hướng dẫn chúng tôi, Vibe cũng giúp phát triển công việc để nhóm có thể hoàn thành album đầu tay".



Sự khác biệt của nhóm được Yubin chia sẻ rằng nằm ở từ khóa “ActiBling” - kết hợp từ Active (tích cực) và Bling Bling. “ActiBling” là sự khác biệt và là điểm mạnh của nhóm. Cô chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những màn trình diễn tràn đầy năng lượng”.



Album đầu tay chứa đựng những màu sắc rất riêng của ban nhạc. Bài hát chủ đề G.G.B được thể hiện bằng từ khóa độc đáo: “Girls Grow Brave”. Đây là một ca khúc mang phong cách Baile Funk với nhạc điện tử, có âm hưởng mạnh mẽ với tiết tấu nhanh.



Nhóm nhạc tập trung vào màn trình diễn và giọng hát nhiều hơn là tạo ra các điểm nhấn bắt tai trong giai điệu. Điều này có được nhờ giọng ca của Choi-Jieun và giọng Rap của Cha-Juhyun khiến bài hát trở nên mạnh mẽ hơn.



Narin giải thích: “Chúng tôi muốn thể hiện một cách tự do cá tính, màn trình diễn và giọng hát - điều mà Bling Bling làm tốt hơn là cố gắng làm nhạc chạy theo xu thế”.

Mai Linh

