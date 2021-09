Jamie Spears, bố của công chúa nhạc Pop một thời đã chính thức gửi đơn lên tòa xin chấm dứt quyền giám hộ Britney Spears.

Britney Spears

Hơn 1 tháng sau khi luật sư của Britney Spears nộp đơn lên toà án đề nghị loại bỏ quyền giám hộ về mặt tài chính của ông Jamie Spears, bố nữ ca sĩ cũng đã chính thức xin từ bỏ quyền giám hộ con gái. Trước đó ông Jamie Spears nói sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để làm việc này. Tuy nhiên sức ép quá lớn từ dư luận khiến người đàn ông 69 tuổi quyết định đệ đơn lên tòa ngày 7/9, theo thông tin từ PEOPLE.

Hồi tháng 6 vừa qua, Britney đã có phiên điều trần ở tòa và công bố những thông tin gây sốc liên quan đến cha mình và cho biết cô sống không khác gì nô lệ suốt 13 năm qua. Sau vài phiên tòa sau đó, nữ ca sĩ 40 tuổi được quyền thuê luật sư riêng để giúp cô chiến đấu với cha mình.

Ông Jamie Spears và Britney Spears.

"Cô Spears đã nói với tòa rằng cô ấy muốn kiểm soát cuộc sống của mình mà không có ai giám sát. Cô ấy muốn tự đưa ra quyết định liên quan đến chăm sóc y tế, ở đâu và khi nào cô ấy muốn điều trị. Cô ấy muốn kiểm soát số tiền mình đã kiếm được mà không bị ai quản thúc. Cô ấy muốn kết hôn và có con nếu cô ấy muốn lựa chọn như vậy", trích hồ sơ gửi tòa.

Ông Jamie tin rằng con gái mình giờ "có quyền yêu cầu tòa án xem xét nghiêm túc liệu có cần duy trì quyền bảo hộ này tiếp không". "Ông Spears đã nói rất nhiều lần rằng ông ấy muốn những gì tốt đẹp nhất cho con gái. Nếu cô Spears muốn chấm dứt quyền bảo hộ này và tin rằng mình có thể tự lo cho cuộc sống của mình thì ông Spears cho rằng cô ấy có thể thay đổi điều đó", trích trong hồ sơ mới đệ lên tòa.

Tuy nhiên đây mới là đề nghị của ông Jamie và chưa rõ nó có được tòa phê chuẩn hay không và khi nào thì nữ ca sĩ Baby One More Time chính thức được tự do.

Ca khúc 'Baby One More Time' của Britney Spears

Quỳnh An