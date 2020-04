Cho hợp thời sự, phần lời "my loneliness is killing me" trong ca khúc 'Baby One More Time' được Britney Spears đổi thành "my loneliness is saving me".

'Baby One More Time' là ca khúc hot nhất của Britney Spears 22 năm trước được các fan thuộc nằm lòng. Trong phần lời ca khúc có câu "my loneliness is killing me" (nỗi cô đơn đang giết chết em) nhưng mới đây đã được Britney Spears đổi thành "my loneliness is saving me" (nỗi cô đơn đang cứu sống tôi). Nữ diễn viên đã đăng hình ảnh này lên Instagram kèm hashtag "Stay Home" (ở nhà) và được các fan hưởng ứng nhiệt liệt.

Britney Spears trong 'Baby One More Time'

Nữ ca sĩ 39 tuổi muốn dùng lời bài hát này để hưởng ứng việc giãn cách xã hội đang được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới để ngăn ngừa sự lây lan của Covid - 19. Nhiều người cho rằng 'Baby One More Time' nên được chọn là ca khúc chính của thời kỳ cách ly với phần lời mới này.

Hình ảnh rất được hưởng ứng của Britney Spears.

Cùng với đó, Britney Spears chia sẻ hình ảnh ký hoạ chân dung bản thân với chai nước rửa tay khô trên tay được cho là truyền đi thông điệp mạnh về sự cần thiết của việc ở nhà cũng như rửa tay thường xuyên. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ áo trắng: "Cảm ơn tất cả các nhân viên y tế đã làm việc không mệt mỏi để giúp chúng tôi an toàn trong thời gian này".

Hình ảnh quen thuộc của Britney Spears trong MV 'Baby One More Time' năm 1998.

Mới đây Britney Spears cũng đã gửi đồ hỗ trợ cho 3 fan của mình như một phần cam kết khi tham gia chiến dịch thử thách “Do Your Part Challenge” rất nhiều ngôi sao đang hưởng ứng. "Thế giới của chúng ta đang trải qua những thời khắc khó khăn và em gái tôi khuyến khích tôi hãy giúo đỡ mọi người bằng thức ăn, thậm chí là tã trẻ em, bất cứ gì có thể... vậy là tôi tham gia", Britney nói.

Mỹ Anh