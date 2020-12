Hanoi Retro & Rap Xmas Party diễn ra tại Nhà hát Lớn sẽ là bữa tiệc Giáng sinh đầy nghệ thuật, pha trộn giữa sự hoài niệm sâu lắng.

Chương trình âm nhạc mừng Giáng sinh - Hanoi Retro & Rap Xmas Party sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/12 tới 0h ngày 25/12/2020 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám và Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhà hát Lớn sẽ được "thay da đổi thịt" bằng dàn đèn led sắc màu của Giáng sinh.

Lấy cảm hứng từ những xúc cảm âm nhạc vượt thời gian của thập niên 70-80, kết hợp cùng xu hướng hiện đại, chương trình đem đến cho công chúng mọi lứa tuổi trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Tham gia chương trình, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian của một bữa tiệc Giáng sinh đầy nghệ thuật, pha trộn giữa sự hoài niệm sâu lắng, những khoảnh khắc sống lại thời thanh xuân sôi nổi cho đến những giai điệu trẻ trung, hiện đại, bùng nổ cùng niềm vui mừng Giáng sinh và đón chờ năm mới đang cận kề.

Ông Lê Quốc Vinh, đại diện Ban tổ chức, chia sẻ thông tin trong buổi họp báo ngày 21/12.

Những giai điệu huyền thoại của Abba, Modern Talking, Boney M như: Happy New Year, Last Christmas, You’re My Heart You’re My Soul, và We wish you a Merry Christmas sẽ vang lên đầy xúc cảm trong chương trình qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam.

Đặc biệt, những cái tên mới nổi của Rap Việt 2020 như Tlinh, Gonzo, Thành Draw cũng sẽ xuất hiện và mang đến loạt bài "hit" như: Thích quá rồi nạ, Rap game, Rồng rắn lên mây, cùng với đó, sự tham gia của DJ Trang Moon và vũ đoàn Cannes.

Giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Vũ Quốc Bình.

Tại buổi họp báo ngày 21/12, giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Bình cho biết: "Với những sắc màu âm nhạc cổ điển và hiện đại, chúng tôi hướng tới các đối tượng khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Trên hết, chúng tôi muốn tạo ra không khí vui vẻ và lan tỏa năng lượng tích cực".

Giám đốc âm nhạc tiết lộ Nhà hát Lớn sẽ được khoác một chiếc áo đầy màu sắc rực rỡ trong đêm nhạc Giáng sinh nhờ màn hình LED khổng lồ và công nghệ 3D Mapping. Tại đây, ranh giới giữa sân khấu và khán giả sẽ bị xóa nhòa, chỉ còn lại không gian âm nhạc và nghệ thuật tràn đầy hứng khởi.

Ban tổ chức cũng hứa hẹn đây là chương trình đầu tiên chào mừng Giáng sinh với âm nhạc và không khí lễ hội ngập tràn trên một khu vực rộng lớn. Hàng chục nghìn khán giả sẽ được tận hưởng nghệ thuật và không gian hoành tráng với cây thông cao 3m, tuyết nhân tạo và nhiều tiểu cảnh đậm chất Noel để chụp ảnh check-in.

Chương trình Hanoi Retro & Rap Xmas Party sẽ mở cửa tự do từ 19h, được phát sóng trực tiếp, đăng tải trên các kênh truyền hình và mạng xã hội.

Tình Lê