Sự kiện âm nhạc trực tuyến "One World: Together At Home" kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ với sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao ca nhạc đình đám nhất thế giới.

browser not support iframe.

Ngày 19/4, sự kiện âm nhạc trực tuyến gây quỹ cho tổ chức y tế thế giới WHO trong công cuộc phòng chiến dịch Covid-19 đã quy tụ sự góp mặt của hàng chục ngôi sao ca nhạc tên tuổi với những màn kết hợp có một không hai.

Sự kiện "One World: Together At Home" có sự góp mặt của: Adam Lambert, Alanis Morissett, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Celine Dion, Chris Martin, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Keith Urban, Lang Lang, Paul McCartney, Pharrell Williams, The Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher, Lady Gaga...

browser not support iframe.

Tiết mục "The Prayer" - Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend

Bên cạnh các tiết độc biểu diễn solo đỉnh cao của các tên tuổi làng nhạc thế giới, khán giả được xem màn kết hợp chưa từng có của Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend trong tiết mục "The Prayer" - bản hit năm 1999. Đây cũng là lần hiếm hoi các fan của nhóm The Rolling Stones huyền thoại thấy họ tái hợp trong một buổi diễn trực tuyến.

Trước show diễn nhiều tuần, Lady Gaga đã làm việc với Global Citizen và WHO để lên chương trình. Cô cũng đã gọi điện cho CEO của Apple xin tài trợ 10 triệu USD để sắm các thiết bị y tế hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch. Trong buổi diễn, Lady Gaga hát ca khúc "Smile"với hy vọng sẽ mang đến cho khán giả giây phút thoải mái, để họ có thể mỉm cười trong bối cảnh một nửa dân số thế giới đang phải ở nhà để tránh Covid-19.

browser not support iframe.

Tiết mục "Smile" của Lady Gaga

Không chỉ có các ca sĩ tham gia biểu diễn, sự kiện này còn thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng góp mặt như diễn viên Idris Elba - người vừa hồi phục sau khi nhiễm virus corona, hai cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Laura Bush, cầu thủ David Beckham, MC huyền thoại Oprah.

Buổi nhạc trực tuyến thu hút lượng lớn khán giả trên toàn thế giới xem trực tiếp và gây quỹ được 127,9 triệu USD.

Mỹ Anh