Bốn năm sau khi giã từ sân khấu vì đột quỵ, ca sĩ, minh tinh Juliette Gréco trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia đình Juliette Gréco thông tin đến hãng AFF: "Bà của chúng tôi qua đời hôm thứ Tư trong vòng tay của người thân tại ngôi nhà bà rất yêu quý. Bà đã sống một cuộc đời thật đặc biệt".

Một người trong gia đình cố danh ca nói thêm, Gréco vẫn làm tỏa sáng những bài nhạc Pháp ở tuổi 89 trước khi hoàn toàn giã từ sự nghiệp sau cơn đột quỵ. Cùng năm đó, Gréco đau đớn chia tay con gái duy nhất Laurence-Marie. Tháng 7 vừa qua, Gréco trả lời tạp chí Télérama rằng: "Tôi thèm được hát kinh khủng! Lý do tôi tồn tại là để hát".

Juliette Gréco.

Juliette Gréco sinh năm 1927 tại Montpellier, Pháp trong một gia đình gốc Hy Lạp. Tuổi thơ bà không mấy êm đềm khi bố mẹ ly thân, bị mẹ ruột chối bỏ, phải sống với ông bà nội.

Gréco bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu. Với vẻ lôi cuốn, thời thượng đầy năng lượng sáng tạo của một cô nàng Saint-Germain-des-Prés, Gréco được các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Willy Ronis, Robert Doisneau vàHenri Cartier-Bresson tìm đến.

Bà cũng là người thạo văn chương thi phú, từng có chương trình phát thanh riêng về thơ. Bà chơi thân với các văn sĩ đương thời như Albert Camus, Jacques Prévert và Boris Vian. Jean-Paul Sartre còn đưa hình tượng Gréco vào bộ tiểu thuyết The Roads to Freedom trong khi Paul McCartney viết ca khúc Michelle cùng The Beatles lấy cảm hứng từ bà. Giới văn sĩ, triết gia gọi bà là "Nàng thơ của chủ nghĩa hiện sinh".

Từ thành công ban đầu của một nghệ sĩ đa năng, năm 1954, Gréco có cơ hội trình diễn tại Nhà hát Olympia, Paris - đền đài của âm nhạc đại chúng Pháp. Năm 1965, cái tên Gréco vang khắp châu Âu nhờ thành công của bộ phim truyền hình trinh thám Belphegor.

Vẻ đẹp của nàng thơ đi vào nhiều danh tác của các nhà văn, triết gia.



Trong đời mình, Juliette Gréco có 3 cuộc hôn nhân với nam diễn viên Philippe Lemaire một thời gian ngắn năm 1953, có với nhau một con gái; với diễn viên kiêm đạo diễn Michel Piccoli (1966-1977); và cuối cùng là Gérard Jouannest - nhạc sĩ đồng sáng tác một số bài nhạc Pháp hay nhất mọi thời đại với Jacques Brel như Ne Me Quitte Pas. Jouannest qua đời trước vợ 2 năm.

Ngoài ra, Gréco cũng từng có nhiều mối tình nổi tiếng như với ông trùm phòng thu Hollywood Darryl F Zanuck hay huyền thoại Jazz Miles Davis.

Cẩm Loan