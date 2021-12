Doja Cat, nữ ca sĩ sinh năm 1995 thông báo huỷ toàn bộ lịch trình vì nhiễm bệnh.

MV 'You Right' của Doja Cat & The Weeknd

Doja Cat cho hay cô sẽ dừng toàn bộ tour diễn 2021 iHeartRadio Jingle Ball Tour sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Giọng ca người Mỹ đồng thời cũng thông báo trên Instagram của mình rằng tất cả các thành viên trong đội sản xuất cũng đã nhiễm bệnh.

"Tôi rất buồn phải chia sẻ rằng mình đã dương tính và không thể tiếp tục biểu diễn các buổi còn lại trong tour iHeartRadio Jingle Ball. Tôi rất buồn vì không thể đón kỳ nghỉ lễ cùng các fan của mình ở Philly, DC, Atlanta và Miami. Sức khoẻ tôi vẫn ổn và tôi hy vọng sớm phục hồi để quay lại với các bạn sớm nhất", Doja Cat viết.

Đây là lần thứ 2 Doja Cat nhiễm Covid kể từ lần đầu cô bị dính virus tháng 7/2020. Bản phối lại từ đĩa đơn Say So Doja Cat hợp tác với Nicki Minaj phát hành năm ngoái đã leo lên vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của họ giành được vị trí này. Ngày 25/6/2021, Doja Cat ra mắt album Planet Her. Hồi đầu tuần, Doja Cat phát hành ca khúc Handstand.

An Na