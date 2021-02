Trong những ngày ở khu cách ly, ca sĩ Minh Vương đã cover lại ca khúc 'We are the family' và dàn dựng theo phong cách acoustic trong thời gian ngắn kỷ lục.

Chỉ sau hơn một tuần ra mắt, MV We are the family với sự góp mặt của Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Hà Lê... mang thông điệp cổ vũ, động viên tinh thần và sức mạnh Việt Nam đã đạt được gần 5 triệu lượt xem, gần 10.000 lượt chia sẻ và hơn 100.000 tương tác trên kênh YouTube và Facebook.

Ca sĩ Minh Vương M4U những ngày qua ở khu cách ly Quốc Oai vô tình xem được MV We are the family và quá ấn tượng nên quyết định cover lại và dàn dựng ca khúc này theo phong cách acoustic.

Chia sẻ với truyền thông, Minh Vương cho biết thời gian ở khu cách ly đôi khi hơi nhàn và buồn vì không có việc gì làm nên anh tranh thủ đọc sách, xem các chương trình giải trí online. Tình cờ được một người chị gửi cho MV We are the family kèm lời chúc hãy mạnh mẽ để có những ngày cách ly an toàn, Minh Vương quyết định sẽ tự sản xuất MV ca khúc này theo cách của riêng mình. Điều đặc biệt là hình ảnh minh hoạ cho MV được chính anh quay từ khung cảnh và cuộc sống mọi người trong nơi cách ly cùng với hình ảnh chống dịch của các bác sĩ, bộ đội được sử dụng từ mạng xã hội và truyền thông thời gian qua.

"Ngay từ lần đầu nghe ca khúc tôi đã vô cùng ấn tượng và thích luôn vì giai điệu rất đẹp, ca từ cũng rất ý nghĩa rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi nảy ra ý định sẽ cover lại ca khúc này trong khoảng thời gian mình ở khu cách ly", ca sĩ Minh Vương nói.

Tác giả ca khúc Gửi ngàn lời yêu bày tỏ việc khó nhất trong quá trình làm ca khúc We are the family là khâu thu âm phải chờ mọi người ngủ trưa hoàn toàn để có thể có âm thanh tốt nhất. Ngoài ra việc tiếp cận với những người trong khu cách ly cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về khoảng cách nên để quay được những khung hình theo ý muốn là khá vất vả. Nhưng Minh Vương vẫn quyết tâm thực hiện MV này để cùng lan tỏa tinh thần chống dịch tới mọi người và cuối cùng anh chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày để thực hiện xong MV này.

"Những cảnh tôi hát không tự quay được thì có bạn trong phòng cách ly cùng hỗ trợ nhiệt tình, đúng ý nghĩa của bài hát Chúng ta là một gia đình. Khâu làm nhạc cho MV We are the family, tôi có 2 người anh em thân giúp sức đó nghệ sĩ guitar Phạm Tuấn Anh phần phối khí và nghệ sĩ Đức Đại mix và dựng hậu kỳ. Thời gian quay ghép nhặt cảnh ở khu cách ly tôi mất 2 buổi vì phải chờ các cảnh sinh hoạt của mọi người theo giờ. Phần dựng mất một ngày tổng công chúng tôi chỉ có khoảng 3 ngày để hoàn thiện MV", Minh Vương tiết lộ.

Ca sĩ Minh Vương bảo câu chuyện khiến anh xúc động nhất là hình ảnh của hai mẹ con bên khu cách ly bên cạnh. "Tôi được biết bố của bé bị dương tính với Covid-19 còn 2 mẹ con đang ở tình trạng F1 nên phải cách ly tập trung. Khoảnh khắc mẹ con chơi đùa em bé rất hồn nhiên dù ẩn sâu phía có thể nỗi buồn giấu kín khi cả gia đình họ không đoàn tụ đón Tết cùng nhau", ca sĩ Minh Vương thổ lộ.

Minh Vương cũng bày tỏ những ngày qua anh rất vui khi nhận được tình yêu, sự thăm hỏi động viên của người thân, bạn bè rất nhiều, ngày nào bà xã, con gái cũng gọi điện hỏi thăm. Tình cảm xa đình khi xa nhau lại thấy nhớ và yêu thương nhiều hơn! Ngoài ra các cán bộ trong khu cách ly, bạn bè trong này biết Minh Vương là nghệ sĩ thì cũng ưu tiên và thể hiện sự hâm mộ với anh hơn! Điều này giúp nam ca sĩ thấy rất vui và thời gian cách ly trôi nhanh hơn.

"Năm nay sẽ là giao thừa đặc biệt nhất của tôi từ trước đến giờ vì xa gia đình, phải ở khu cách ly nhưng tôi được dịp đón giao thừa với những người bạn mới và đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và tôi thấy vui nhiều hơn là buồn. Dù bị ốm nhẹ, giọng hơi cảm nhưng tôi vẫn quyết định cover lại ca khúc We are the family với version acoustic và muốn gửi đến khán giả thông điệp gần gũi nhất để mọi người biết được trong khu cách ly thì mọi người cũng coi nhau như một gia đình và cùng chung tay động viên giúp đỡ nhau đẩy lùi dịch bệnh", Minh Vương chia sẻ.

