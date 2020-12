Nam ca sĩ Tom Parker tiết lộ sau khi trải qua quá trình xạ trị và hóa trị khó khăn, bản thân thậm chí đã quên luôn những việc vừa làm xong.

Ca sĩ Tom Parker đăng tải thông báo mình bị ung thư não giai đoạn cuối trên mạng xã hội khiến không ít người hâm mộ bàng hoàng. Nam ca sĩ cho biết gia đình anh đã vô cùng sốc và đau buồn về việc này. Tom Parker nói anh "đang chiến đấu bằng mọi cách" vì người vợ đang mang thai và các con.

Vợ Tom Parker đang mang thai bé thứ hai.

Tom bị xác định ung thư não giai đoạn 4 và tiến hành xạ trị và hóa trị nhằm kéo dài sự sống. Khi ở giai đoạn này, bệnh nhân được tiên lượng chỉ có thể sống tối đa thêm 18 tháng. Tom Parker sốc nhưng cho biết muốn công bố tình trạng bệnh để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh, từ đó tìm kiếm các biện pháp điều trị khả thi nhất.

Vợ của nam thần tượng - Kelsy Hawick từng chia sẻ về bệnh tình của Tom: "Chúng tôi không muốn nghe thông tin đó. Tôi nói thế là vì tình trạng tinh thần của Tom. Thông tin đó sẽ ảnh hưởng xấu đến anh ấy. Khi nghe tin đó, Tom thật sự sẽ chỉ ngồi đếm từng ngày còn lại trong cuộc đời và không muốn sống tiếp nữa mất".

Tom Parker cũng thừa nhận: "Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ nghĩ: 'Qua ngày thứ nhất rồi nhé!'".

Tom Parker cùng con gái đầu lòng đã hơn 15 tháng tuổi.

Chiều 19/12, ca sĩ nhóm The Wanted chia sẻ một đoạn video lên trang mạng xã hội cá nhân để nói rõ hơn về tình trạng căn bệnh của mình, thừa nhận đã quên việc vừa làm trong ngày.

Trong đoạn video, Tom Parker nói với người hâm mộ: "Như một số bạn biết, tôi đã trải qua quá trình xạ trị và hóa trị đúng không? Điều đó khá là đau đớn, hậu quả của quá trình này là việc tôi bị mất trí nhớ nặng", Tom chia sẻ.

Nam ca sĩ chia sẻ về bệnh tình của bản thân trên mạng xã hội.

Sau đó, Tom quay sang hỏi Kelsey Harwick - vợ của anh: "Bệnh tình của anh đang dần xấu đi rồi phải không em?". Người vợ không giấu nổi sự đau đớn, nói bệnh tình của anh thực sự đang đi xuống ngày càng tệ hơn.

Anh giải thích rất vất vả để ghi nhớ các hoạt động thường ngày, nhưng đôi khi sẽ chỉ nhớ những thứ "kỳ lạ", chẳng hạn như món quà anh mua cho con gái Aurelia từ rất lâu. "Điều khó hiểu nhất là khi tôi chỉ nhớ việc tôi hỏi Kelsey mình vừa làm gì, chứ không nhớ cô ấy trả lời như nào. Thật sự, tôi không hiểu bản thân như nào nữa...", Tom tiếp tục.

Gia đình của Tom Parker trên báo OK!

Tom Parker được biết đến với vai trò thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nước Anh – The Wanted, nhóm ra mắt người hâm mộ vào năm 2009. Trong suốt quá trình hoạt động, nhóm đã để lại dấu ấn thành công qua các ca khúc như: “Glad You Came” (2011), “Chasing The Sun” (2012), “We Own The Night” (2013), … Hiện tại, gia đình, đồng nghiệp trong làng giải trí tại Anh và người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh động viên và cùng nam ca sĩ vượt qua những khó khăn phía trước.

Nam ca sĩ chia sẻ về bệnh của bản thân trên mạng xã hội:

Bách Văn