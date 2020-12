Debut với sản phẩm âm nhạc thời điểm cuối năm 2020 cùng rapper B Ray, Trang Yue nhận nhiều sự so sánh với nữ ca sĩ trẻ Amee.

Trang Yue và e-kip vừa ra mắt MV Thương anh. Dự ánnhư một lời chào sân chính thức của cô với vai trò ca sĩ sau thời gian dài thử sức với nhiều lĩnh vực diễn xuất, thời trang. Giọng ca trẻ lựa chọn kết hợp cùng rapper B Ray - một trong những tên tuổi của giới rap/hip hop.

Trang Yue ra mắt dự án MV sau vài năm ấp ủ cùng ê-kíp.

Qua MV, nữ ca sĩ mong muốn truyền tải thông điệp trong cuộc sống hiện đại, mọi người thường yêu đương, dùng cảm xúc một cách "công nghiệp". Nhưng mỗi người đều cần đến sự kết nối chân thật và khát khao tận hưởng giây phút ấy một cách trọn vẹn.

Trang Yue bày tỏ áp lực và lo lắng với sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện đã được vài năm song mãi đến gần đây mới đủ can đảm lên kế hoạch thực hiện MV bài bản, chuyên nghiệp.

B Ray chia sẻ trong MV đóng vai trò hỗ trợ cho nữ ca sĩ vì ấn tượng với khả năng và chất nhạc cá tính của của Trang Yue. Sau hàng loạt ca khúc đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc suốt năm 2020 như Đừng tin her, Ex's hate me, Do for love, Làm vì yêu... nam rapper một lần nữa thể hiện năng lượng sáng tạo và cá tính với Thương anh.

Trang Yue thừa nhận mình có lợi thế tốt với nền tảng về ngoại hình, diễn xuất và vũ đạo. Tuy nhiên cô cho rằng đây cũng là rào cản không nhỏ trên con đường hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ trẻ không muốn bản thân bị gắn mác "hot girl hát yếu" nên đã chủ động luyện thanh, rèn giọng và khả năng sáng tác mỗi ngày.

Trước câu hỏi so sánh giữa mình vớiAmee - một nữ ca sĩ trẻ cũng có ngoại hình và phong cách có nhiều điểm tương đồng nổi bật của nhạc Việt thời gian qua, Trang Yue cho biết cô có suy nghĩ đến nhưng không quá áp lực hay lo lắng.

Nữ ca sĩ được đặt lên bàn cân so sánh với Amee - một hiện tượng âm nhạc trẻ của năm 2020.

"Áp lực lớn nhất với tôi là suy nghĩ liệu bản thân mình có đủ giỏi, đủ hay để được khán giả đón nhận hay không, vì biết mình còn nhiều thiếu xót. Áp lực này cũng chính là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện khả năng của mình trong thời gian tới", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trích MV 'Thương Anh' của Trang Yue và B Ray:

Thúy Ngọc