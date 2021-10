Toàn bộ 21 show diễn diễn ra vào tháng 11/2021 và tháng 1,2/2022 tại nhà hát Resorts World ở Las Vegas, Mỹ của Céline Dion không thể diễn ra.

Celine Dion hát live 'My Heart Will Go On'

Céline Dion cho biết cô "tan nát trái tim" khi phải thông báo toàn bộ các show diễn sắp tới bị huỷ "vì những triệu chứng y tế không báo trước". Ngày trở lại diễn của Céline Dion không thể thực hiện liên quan đến chứng co thắt cơ.

Show diễn mở màn của giọng ca 53 tuổi dự kiến diễn ra ngày 5/11 tới không thể tổ chức dù đã bị hoãn lại 5 tháng vì dịch Covid-19. Không chỉ có vậy, toàn bộ 21 buổi diễn dự kiến diễn ra từ 5-10/11/2021 và từ 19/1-5/2/2022 cũng sẽ bị huỷ bỏ.

Theo thông cáo mới phát ra thì giọng ca sinh năm 1968 gặp chứng co thắt cơ nghiêm trọng và kéo dài khiến cô không thể biểu diễn. Hiện tại Céline Dion đang được điều trị và thậm chí còn không thể tham gia các buổi diễn thử.

"Tôi cùng ê kíp của mình đã chuẩn bị cho các show diễn này suốt 8 tháng qua và thật buồn khi đột ngột không thể tổ chức show mở màn tháng 11 tới.... Tôi thấy rất tệ vì làm các bạn thất vọng. Tôi đặc biệt xin lỗi các fan đang có kế hoạch tới Las Vegas vì show diễn này. Giờ tôi phải tập trung vào việc chữa trị để sớm khoẻ lại", Céline Dion chia sẻ.

Thời điểm chính xác khi nào show diễn có thể trở lại hiện phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của Céline Dion và chỉ được diễn ra khi nữ ca sĩ sẵn sàng. Trước đó, Céline Dion dự định tiếp tục tour diễn Courage từ 9/3/2022.

Céline Dion hát 'All By Myself' tại Boston, Mỹ năm 2008

