Giọng ca 52 tuổi sẽ phải trả 13 triệu USD (khoảng 312 tỷ đồng) cho người đại diện cũ.

Theo trang The Guardian, Celine Dion hiện đang phải đối mặt với khoản bồi thường cho người đại diện Rob Prinz lên tới 13 triệu USD. Ủy ban Lao động bang California ngày 20/11 đã yêu cầu phía nữ ca sĩ phải nhanh chóng trả số tiền này. Tuy nhiên, phía luật sư của Celine Dion cho biết sẽ kiện ra tòa.

Celine Dion cho rằng Prinz không xứng đáng nhận khoản tiền hoa hồng nhiều như thỏa thuận. "Tôi cảm thấy bị phản bội khi đã trả cho Prinz hàng triệu USD nhiều năm qua. Khi những ồn ào xảy ra, chúng tôi cũng đã cố đưa ra những thoả thuận hợp lý. Tôi không phủ nhận công sức của Prinz nhưng ông ta đang lấy vượt quá công sức mình bỏ ra".

Celine Dion hiện đang đối mặt với khoản tiền bồi thường 13 triệu USD.

Theo đó, Rob Prinz là người đại diện cho Celine Dion từ năm 1989. Ông nhận 1,5-3% tiền hoa hồng từ các hợp đồng lưu diễn của ca sĩ. Thỏa thuận này được ký trước khi nhà sản xuất René Angélil, chồng của Celine Dion, qua đời năm 2016. Tuy nhiên từ năm 2017, Celine Dion ký loạt hợp đồng biểu diễn với công ty AEG khiến mâu thuẫn xảy ra.

Tháng 2/2019, ca sĩ sa thải Prinz khi ông không đồng ý thỏa thuận lại mức hoa hồng. Prinz sau đó đâm đơn kiện ra Ủy ban Lao động bang California nhờ giải quyết tranh chấp.

Theo thỏa thuận lâu nay, hợp đồng này giúp Prinz nhận khoản hoa hồng khoảng 13 triệu USD từ Celine Dion, trả dần từng năm đến 2026. Phía Prinz khẳng định có nhiều bằng chứng, thư từ xác nhận khoản tiền này đúng với thỏa thuận. Hiện tại cuộc chiến pháp lý giữa hai bên đang tiếp tục diễn ra và sẽ sớm có kết quả.

Celine Dion và ông Rob Prinz.

Bốn thập kỷ ca hát, giọng hát đặc biệt của Celine Dion vẫn giữ lửa sân khấu bằng nguồn năng lượng hiếm có. Sau sự mất mát của người chồng khiêm nhà sản xuất Rene Angelil năm 2016, diva của nhạc phim Titanic (My heart will go on) phải ôm nhiều việc hơn. Ở tuổi 52, nữ diva vẫn cháy hết mình khi thường xuyên tổ chức những tour diễn âm nhạc lớn. Có thời điểm, Celine Dion gây xôn xao dư luận vì hình ảnh gầy gầy trơ xương, gương mặt hốc hác khiến nhiều người lo lắng.

Celine Dion hát 'My heart will go on'

T.K