Tối 23/8, ca sĩ Lê Cường chính thức ra mắt MV Lời mẹ tình quê. Ca khúc kể câu chuyện cảm động về tình mẫu tử xuyên suốt chiều dài thời gian. Người con trong MV vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngày nhỏ thường xuyên làm mẹ phiền lòng mải chơi quên học, lớn hơn một chút lại càng khiến mẹ phải suy nghĩ khi a dua theo bạn bè quậy phá, đua đòi. Nhưng rồi chính sự nghiêm khắc và tình yêu thương của mẹ đã là giúp người con lớn khôn, trưởng thành.

Câu chuyện tình mẹ con được tái hiện trên nền giọng ca cảm xúc của Lê Cường làm cho MV thêm gần gũi, xúc động. Hình ảnh tuổi thơ mộc mạc, giản dị với những trò chơi dân gian gắn với thế hệ 7X, 8X và 9X đời đầu trong MV cũng khiến rất nhiều khán giả thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Lê Cường cho biết anh có một người mẹ rất tuyệt vời dù bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn chân quê, mộc mạc. Ngày anh còn nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình nên bố phải đi làm ăn xa, một mình mẹ ở nhà phải lo toan mọi thứ cho con.

“Tôi còn nhớ những hôm mẹ phải dậy từ rất sớm, đạp xe mấy chục cây số để bán từng mớ rau, từng bó củi để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhà tôi nghèo lắm, nhưng mẹ luôn dặn dò các con nết ăn nết ở, nghèo cho sạch rách cho thơm”, nam ca sĩ xúc động kể.



Lê Cường từng nổi tiếng với hình ảnh "chàng hát rong kẹo kéo" trên sân khấu X Factor - Nhân tố bí ẩn 2017. Chàng trai quê Nghệ An này bắt đầu đến với âm nhạc từ việc hát rong ở các vỉa hè Sài Gòn vừa để mưu sinh vừa nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Chính vì xuất phát điểm như vậy nên Lê Cường đã có nhiều trải nghiệm, vì thế anh hát rất "tình", rất "đời" bằng chính cảm xúc thật nhất của mình.

Mai Linh

