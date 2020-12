Theo nữ ca sĩ The fight for this love, chồng cũ Liam Payne đã chi trả một phần số tiền khi cô mua biệt thự trị giá hơn 100 tỷ sang trọng.

Cheryl - nữ ca sĩ The fight for this love, 37 tuổi đã chuyển đến khu biệt thự giá trị nằm tại một ngôi làng xinh đẹp ở Buckinghamshire vào tháng 3/2019. Theo Zoopla, căn biệt thự này nằm ở một trong những khu vực đáng mơ ước nhất mà nhiều người mong muốn với giá chào bán nhà trung bình là gần một triệu bảng Anh (hơn 30 tỷ). Những cựu cư dân nổi tiếng ở đây bao gồm John Laurie, Dame Margaret Rutherford...

Cheryl và Liam thời còn mặn nồng.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho ngôi nhà chỉ ra rằng, thành viên nhóm 'One Direction' Liam James Payne, chồng cũ của Cheryl đã giúp vợ chi trả một phần khi mua nhà.

Cặp đôi chia tay tháng 6/2018 sau 2 năm bên nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con trai tên Bear. Việc chồng cũ chi trả một phần tiền mua nhà không rõ có phải là thỏa thuận khi ly hôn của cả hai hay không.

Được biết, sau ly hôn Cheryl và con trai tiếp tục sống tại ngôi nhà 6 phòng ngủ trị giá 5,1 triệu bảng Anh (khoảng 160 tỷ) của Liam ở Woking, Surrey. Sau đó 9 tháng, cô cùng mẹ và con trai chuyển đến một ngôi nhà khác.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Liam hiện đã đính hôn với người mẫu 20 tuổi Maya Henry. Anh cũng không sống tại nhà cũ sau khi ly hôn với Cheryl. Căn biệt thự cũ của anh được cho thuê với giá 8.000 bảng Anh/tuần (khoảng 250 triệu đồng).

Hồi tháng 3, Liam thừa nhận rằng việc bỏ lỡ sinh nhật 3 tuổi của con trai Bear là 'điều khó khăn nhất' đối với anh trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng ở Anh.

Hà Lan