Sau thành công của bản hit "To The Moon" được phát hành năm ngoái, mới đây Hooligan. vừa cho ra mắt MV "Love You, Bae!".

MV lyric "Love You, Bae!":

Không còn là những câu chuyện yêu xa như trong To The Moon, sáng tác Love You, Bae! của Holigan là những lời tỏ tình đầy tiếc nuối, da diết mà chàng trai dành cho người mình yêu trong ngày Black Valentine.

Nếu như Bài hát cho Darling diễn tả những rung động đầu tiên, những mơ mộng, những nhung nhớ của tình yêu thủa ban đầu, thì Love you, bae! là những cảm xúc phần nào phức tạp hơn.

"Love You, Bae!" khai thác tình yêu của một chàng trai si tình.

Sáng tác mới của nam ca sĩ đã mang về hơn 1,2 triệu lượt xem MV Lyric trên YouTube. Đặc biệt, ca khúc cũng đã đạt 1 triệu stream trên nền tảng Spotify.

Hooligan. tên thật là Lê Công Thành, là một ca sĩ mới trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Anh có khả năng hát tiếng Anh cực tốt khiến nhiều khán giả trẻ nhầm lẫn anh là một nghệ sĩ nước ngoài. Nghệ danh của anh bắt nguồn từ niềm yêu thích và ngưỡng mộ đặc biệt với Bruno Mars nên đã đặt theo tựa album đầu tay của thần tượng là Doo-Wops & Holligan.

Trong 5 năm qua, Hooligan. đã tích góp không ít giải thưởng cho sự nghiệp âm nhạc của mình như Á Quân chương trình Music Bus (2017), Á Quân Sony Show (2017) và giải Nhì cuộc thi I Can Sing (2015). Anh bắt đầu ra mắt khán giả bằng ca khúc Imma King You’re a Queen vào năm 2019 và nhanh chóng gây ấn tượng với To The Moon vào tháng 7/2020.

Phương Linh