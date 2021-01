Chuỗi âm nhạc Lam Phương 'Trăm nhớ ngàn thương' trao tặng chi phí 5 ca phẫu thuật tương đương 200 triệu đồng cho đại diện của Chương trình Thiện Nhân và những người bạn.

Vừa qua ca sĩ Cẩm Vân đã thay mặt Ban tổ chức chuỗi âm nhạc Lam Phương Trăm nhớ ngàn thương trao tặng chi phí 5 ca phẫu thuật tương đương 200 triệu đồng cho đại diện của Chương trình Thiện Nhân và những người bạn. Ngoài ra, 2 khán giả của tới xem chuỗi chương trình âm nhạc này cũng đã gửi tặng quỹ Thiện nhân và những người bạn 50 triệu đồng. Đây là kết quả của dự án âm nhạc lan toả yêu thương LIVE from the Souls.

LIVE from the Souls là dự án chuỗi chương trình nghệ thuật khởi nguồn từ Liveshow “Ước nguyện Phù sa của ca sĩ Lê Việt Anh tháng 9/2019, tiếp đó là chuỗi các chương trình nhạc Lam Phương Trăm nhớ ngàn thương. Năm 2019 dự án đã trao tặng chi phí 10 ca mổ cho các em kém may mắn của chương trình Thiện Nhân và những người bạn.

Ngay cả khi những thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài, âm nhạc và tình yêu thương dành cho hơn 1.700 em nhỏ không may mắn của chương trình Thiện Nhân và những người bạn chưa bao giờ ngưng lan toả. Hàng chuỗi các livestream miễn phí được thay thế để thực hiện tiếp mong muốn đưa âm nhạc trở thành cầu nối cho những người dõi theo, ủng hộ, góp sức... Giọt sương thu, Hà Nội tháng 8 mùa thương, Ru Tình, Trời biếc thu sang…

Trong hơn 10 năm qua, chương trình Thiện Nhân và những người bạn ra đời đã phẫu thuật cho 497 bệnh nhi chịu khuyết tật cơ quan sinh dục. Nhiều điều kỳ diệu đã được tạo ra, nhờ vào tấm lòng của cộng đồng.

