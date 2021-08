Nữ ca sĩ chia sẻ cô đã từng rất lo lắng đến việc mọi người sẽ nghĩ gì bởi 2 người cách nhau 26 tuổi. Nhưng sau đó cô muốn tất cả biết sự thật.

Aline, bộ phim lấy cảm hứng từ diva Celine Dion mới được công chiếu tại LHP Cannes. Bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 80, Celine Dion là một trong những ca sĩ đã gắn liền với tuổi teen thế hệ 7X, 8X trên toàn thế giới với rất nhiều bản hit như My Heart Will Go On, Because You Loved Me. Dù phim gây tranh cãi và nhận nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều người xem chia sẻ họ thấy phim vô cùng xúc động và ý nghĩa. Trên trang web IMDb, phim được chấm 7.6/10 điểm.

Celine Dion hát live 'My Heart Will Go On'

Tài năng bộc lộ sớm

Nữ diva chào đời năm 1968 tại một thị trấn hẻo lánh ở Québec, Canada, là con út trong một gia đình gồm 14 anh chị em. Bố mẹ cô với niềm đam mê âm nhạc đã lập ban nhạc gia đình để đi tour biểu diễn từ khi Celine còn là trẻ sơ sinh. Năm 5 tuổi, cô lần đầu hát trước công chúng tại đám cưới của anh trai, năm 12 tuổi tự sáng tác ca khúc đầu tiên Ce n'etait qu'un rêve với sự hỗ trợ của mẹ và anh.

Bà Thérèse, mẹ diva, đã gửi bản demo cho nhà quản lý âm nhạc René Angélil, người sau này sẽ trở thành chồng của Celine Dion. René rất thích giọng hát của Celine Dion và có niềm tin mạnh mẽ vào tài năng của cô. Để có thể sản xuất album đầu tay La Voix du bon Dieu cho chủ nhân hit My Heart Will Go On, ông đã thế chấp nhà của mình.

Năm 1982, Celine Dion đã giành được huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc Yamaha ở Tokyo khi mới 14 tuổi và chỉ một năm sau trở thành nghệ sĩ Canada đầu tiên đạt kỷ lục vàng tại Pháp. Năm 1984, trước 60.000 khán giả tại SVĐ Olympic Montreal, nữ ca sĩ đã hát ca khúc Une colombe nhân dịp giáo hoàng John Paul II thăm Canada. Bài hát nằm trong album Mélanie của cô sau đó đã trở thành hit và giành được 2 giải Félix cho đĩa đơn bán chạy nhất và bài hát pop của năm.

Nổi tiếng toàn thế giới

Năm 1986 khi Celine Dion 18 tuổi, cô cùng quản lý Angélil quyết định thay đổi hình tượng từ ngôi sao tuổi teen trở thành nghệ sĩ đương đại và tạm xa showbiz 18 tháng để “tân trang”. Bên cạnh việc thay đổi ngoại hình, nữ ca sĩ đã học thêm tiếng Anh, tham gia các lớp thanh nhạc và vũ đạo.

Album tiếng Anh đầu tiên của cô, Unison, được thu âm vào năm 1990 đã bán được hơn một triệu bản trên toàn thế giới, riêng hit Where Does My Heart Beat Now đã lọt vào top 4 trên danh sách Hot 100 tại Mỹ. Thế nhưng cho đến năm 1991, Celine Dion mới thực sự đột phá với ca khúc nhạc phim hoạt hình Người đẹp và quái vật của Disney. Bản song ca với Peabo Bryson đã mang về cho Dion giải Grammy đầu tiên, đạt vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng Billboard.

Năm 1994, với ca khúc The Power of Love, Dion có bản hit đầu tiên xếp hạng 1 trên danh sách Hot 100 còn album The Color of My Love vươn lên vị trí thứ 4, tiền đề cho thành tích “vĩ đại” hơn vào năm 1996. Album tiếng Anh thứ tư của cô, Falling into you đã xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng Mỹ, với doanh thu 7 triệu bản. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 39, Falling into you đã chiến thắng tại hạng mục Album của năm và Album nhạc Pop xuất sắc nhất.

Năm 1997, ca khúc My Heart Will Go On, nhạc phim đình đám đã làm mưa làm gió trên khắp thế giới. Ca khúc đã chiến thắng tới 4 hạng mục quan trọng tại Grammy và giành giải nhạc phim hay nhất vào lễ trao giải Oscar năm 1998. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Céline Dion đột ngột tạm ngừng công tác trong ngành giải trí nhằm thu xếp công việc gia đình và dành thời gian chăm sóc người chồng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Năm 2003, nữ diva là người khởi xướng xu hướng biểu diễn lưu trú với tour A New Day… tại Las Vegas. Hoạt động kéo dài 5 năm đã kiếm được 400 triệu USD, tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ như Elton John và Britney Spears làm theo. Năm 2013, Celine cho ra album Loved Me Back to Life và cô bắt đầu tour lưu trú thứ hai ở Vegas (Celine) và sinh cặp song sinh Eddy và Nelson vào năm 2010. Cô tạm dừng sự nghiệp của mình vào tháng 8 năm 2014 để chăm sóc chồng do ông bị ung thư.

Mối tình lãng mạn

Chồng của nữ ca sĩ, nhà quản lý René Angélil lần đầu gặp Celine Dion khi cô mới 12 tuổi. Năm 1987, 2 người bắt đầu hẹn hò bí mật. Cặp đôi chính thức công bố sau 5 năm qua lời ghi chú của album The Colour Of My Love: “Rene, anh là sắc màu tình yêu của em”.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô đã từng rất lo lắng đến việc mọi người sẽ nghĩ gì bởi 2 người cách nhau 26 tuổi. Nhưng sau đó cô muốn tất cả biết sự thật: “Khi bạn đang yêu, bạn chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết điều đó”. Nữ diva chính thức lên xe hoa vào năm 1994 dù lúc đầu mẹ cô đã không tán thành cuộc hôn nhân. "Khi kể với mẹ tôi có cảm xúc mạnh mẽ với René, bà đã cố gắng làm mọi cách để 'giết' anh ấy và khiến tôi từ bỏ. Lúc đầu tôi rất bực bội và tức giận nhưng mẹ cố làm cho tôi hiểu rằng người đàn ông này từng kết hôn hai lần, có ba đứa con, còn vô trách nhiệm”, Celine Dion từng chia sẻ.

Năm 1998, René Angélil được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và Celine đã quyết định tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc chồng. May mắn thay, năm 2000, ông đã hết bệnh và 1 năm sau cặp đôi đón con đầu lòng. Tại tour diễn tại Vegas, gia đình của Celine Dion đã có khoảnh khắc đẹp khi cô ôm chồng và con trên sân khấu tại ngày diễn cuối.

Năm 2010, cặp đôi chào đón cặp sinh đôi Nelson và Eddy. Trong một lần phỏng vấn, cô giãi bày phần thưởng lớn nhất đối với mình là con cái: "Tôi không quan tâm người ta có thích mình hay không, họ có thể tìm ca sĩ khác và luôn có các ca sĩ khác. Nhưng không có ai khác có thể làm mẹ các con tốt hơn tôi".

Năm 2013, chồng cô tái mắc ung thư và nữ ca sĩ đã quyết định tạm dừng công việc vào năm 2014 để chăm sóc chồng. Tuy nhiên ông đã không qua khỏi và qua đời ở tuổi 73 vào năm 2016. Angélil qua đời vào tháng 1/2016 và một tháng sau Dion đã quay trở lại sân khấu Vegas đầy nhiệt huyết. Năm 2016, cô đã có màn biểu diễn xúc động The Show Must Go On tại Lễ trao giải Âm nhạc Billboard, nơi cô được vinh danh với Giải thưởng ICON. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Céline Dion đã giành được 254 giải thưởng, 536 đề cử với giá trị ròng khoảng 800 triệu USD.

Céline Dion hát 'All By Myself' tại Boston, Mỹ năm 2008

Thái An