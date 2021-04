Ca sĩ Cường Seven chính thức ra mắt MV 'Em là ai', sản phẩm nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau MV 'Anh đã nói em rồi'.

Cường Seven từng ra mắt các sản phẩm âm nhạc thu hút giới trẻ như Beautiful girls, You and I. Anh cũng được biết đến với vai trò diễn viên, tham gia vào cái dự án phim điện ảnh như Lôi báo, Người bất tử, Truy sát,…

Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Cường Seven còn được biết đến với vai trò một nghệ sĩ trình diễn và có nhiều năm phụ trách vai trò đào tạo trình diễn tại nhiều công ty giải trí, học viện tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Anh đã nói em rồi, dự án MV Em là ai tiếp tục là một ca khúc đánh dấu sự đa dạng âm nhạc của Cường Seven từ dòng nhạc Rn’B/Hiphop nhiều năm trước đây sang nhạc House.

Cường Seven cho biết: “Em là ai được sự chắp bút của hai người anh em Charles và Ronniboi cùng Jsdrmns từ 2 năm trước. Nhưng do lúc đầu Cường chưa thực sự thể hiện tốt ca khúc này nên quyết định dành thêm thời gian để hoàn thiện bài hát. Sau khi được sự tư vấn và hỗ trợ của Rhymastic và nhạc sĩ Khắc Hưng thì Cường nghĩ đây là thời điểm phù hợp để ra mắt công chúng”.

Cường Seven tìm được ekip sản xuất âm nhạc cho riêng mình do vậy màu sắc âm nhạc cũng mới mẻ hơn so với những sản phẩm trước đây.

Về phần hình ảnh, Cường Seven tiếp tục hợp tác với đạo diễn người Nga Boris Meshkov. Sản phẩm này tiếp tục khai thác được thế mạnh vốn rất nổi bật của Cường Seven là vũ đạo chuyên nghiệp và điêu luyện.

Cường Seven đang ấp ủ dự định sẽ có một minishow nhỏ để tri ân tới khán giả trong năm.

Hoa Hồng