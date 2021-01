Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi và Ant Clemons đã xác nhận sẽ biểu diễn trong ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 20/1. Giọng ca 59 tuổi Bon Jovi từng là một trong những ngôi sao công khai ủng hộ ông Biden và tham gia biểu diễn trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông trước đây.

Các ngôi sao đình đám nhất của nước Mỹ sẽ tham gia chương trình trực tiếp Celebrating America kéo dài 90 phút do tài tử Tom Hanks làm MC vào tối 20/1 để chúc mừng Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ chính thức lên cầm quyền. Tuy nhiên hiện tại danh sách chi tiết vẫn chưa được công bố.

Chương trình sẽ được phát trục tiếp trên các kênh truyền hình lớn của nước Mỹ như ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC cũng như YouTube, Facebook, Twitte, Amazon Prime Video, Microsoft Bing....

Jon Bon Jovi biểu diễn trong sự kiện vận động tranh cử của ông Biden

Quỳnh An - Theo People

