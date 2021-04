Danh ca Elvis Phương vừa phát hành album "Em dấu yêu" đánh dấu hành trình 60 năm ca hát. Trong quá trình thu âm, ông rơi nước mắt vì nhớ người bạn vắn số - cố danh ca Duy Quang.

Album Em dấu yêu gồm 12 ca khúc nhạc ngoại được ông tuyển lựa kỹ lưỡng: Tous les garçons et les filles; Elle; La bamba; Besame mucho; Sans elle; Bay bay 26/38; Amour; Hey (Il faut toujours un perdant); Samba mambo; Lady; Plus jamais và Hello. Trong đó, 2 ca khúc Hey và Elle được viết lời Việt bởi cố danh ca Duy Quang; bản Việt ca khúc Amour do ca sĩ/nhạc sĩ Trung Hành chấp bút.

Ảnh mới nhất của Elvis Phương.

12 bản nhạc là những gửi gắm xúc cảm sâu lắng từ Elvis Phương. Ông khẳng định, đĩa Em dấu yêu đóng mác "kỷ niệm 60 năm ca hát" nhưng dành cho những tâm hồn luôn trẻ. Nếu nửa đầu album là không gian âm nhạc tươi vui, trẻ trung thì nửa sau album có thể khiến người trẻ lắng lại, rưng rưng trước những tình khúc nổi tiếng một thuở.

Nhiều ca khúc trong đĩa này có ý nghĩa đặc biệt với Elvis Phương. Chẳng hạn, bài Hey là món quà tuyệt vời cố danh ca Duy Quang viết riêng cho ông. Danh ca chia sẻ với VietNamNet: "Khi thâu thanh bài hát do Quang viết lời dành tặng riêng cho mình, tôi nhớ về người bạn cũ. Tôi xúc động vì thương Quang vắn số. Quang mong ước được về Việt Nam hát từ rất lâu nhưng khi quay về vài năm thì bị bạo bệnh rồi mất. Vừa hát vừa nghĩ giấc mơ dang dở của bạn mình mà tôi không kềm được nước mắt". Ông phải nén lại cảm xúc, nỗi niềm để hoàn thành bản thu.

Hay như bài nhạc Pháp nổi tiếng Tous les garçons et les filles mà Elvis Phương từng nghe đi nghe lại thuở đi học, sau gần 60 năm mới có bản thu hoàn chỉnh đầu tiên. Với danh ca, 60 năm ca hát là chặng đường tuyệt vời của những kỷ niệm. Album Em dấu yêu có nhiệm vụ khắc họa một lần nữa âm nhạc của ông trong những chặng hoài niệm đó.

Elvis Phương thời trẻ.

Nhìn lại chặng đường dài âm nhạc cũng là một đời người, Elvis Phương cho biết đến thời điểm này, âm nhạc của ông không cần chứng tỏ gì nữa. Vì vậy, ông phát hành đĩa nhạc dành cho mình và cho khán giả yêu thương chứ không để nhắc nhớ điều gì. "Nếu không có gì thay đổi, mùa thu năm nay tôi sẽ có tour diễn. Khán giả vẫn nhắc nhớ cái tên Elvis Phương thường xuyên, các đêm nhạc của mình khán giả vẫn đến nghe chật kín khán phòng, thật không còn gì hạnh phúc hơn", ông nói.

Elvis Phương cũng chia sẻ với phóng viên rằng ông vẫn hát khỏe, luôn luôn yêu người, yêu đời. "Được lao động lúc tuổi này là niềm hạnh phúc vô biên. Tôi vẫn cẩn thận ghi chép ca từ bài hát xuống trước mỗi đêm diễn, tự ủi cho mình những bộ trang phục chỉn chu để gặp khán giả yêu thương… Tôi thích tự làm mọi thứ vậy đấy", danh ca hào hứng.

Ngày 2/5 sắp tới, Elvis Phương tổ chức đêm nhạc ra mắt CD Em dấu yêu tại phòng trà Elvis (Phước Hải, Vũng Tàu).

Elvis Phương hát ca khúc 'Hello'

Cẩm Loan