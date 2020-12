Đêm nhạc “The Beatles Symphony” được coi là điểm sáng của thị trường âm nhạc Việt Nam trong tình trạng showbiz trong nước và quốc tế gần như “đóng băng” bởi dịch Covid-19.

“The Beatles Symphony” là đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình In The Spolight sẽ được diễn ra vào hai đêm 5-6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc quy tụ nhiều giọng hát hàng đầu Việt Nam như Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus... Hàng loạt những ca khúc đình đám của The Beatles sẽ được vang lên như Here Comes The Sun, Yellow Submarine, Don’t Let Me Down...

Năm 2020 là một năm rất đặc biệt đối với The Beates, đó là tròn 60 năm thành lập ban nhạc, cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của thủ lĩnh John Lenon và 40 năm ngày mất của ông. Vì thế, đêm nhạc trở nên vô cùng ý nghĩa đối với không chỉ những người yêu Beatles ở Việt Nam, mà có rất nhiều fan quốc tế cũng đang mong chờ show diễn này.

Trong tình hình dịch Covid - 19 vẫn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu - nơi sinh ra Beatles, vì thế “The Beatles Symphony” In The Spolight lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trở thành đêm nhạc “tưởng nhớ” The Beatles duy nhất trên toàn thế giới - một điều đáng tự hào đối với showbiz Việt nói chung và đơn vị tổ chức nói riêng.

Ban nhạc Oplus tập luyện cho chương trình.

Ngoài sự đặc biệt - đêm Beatles duy nhất - thì những người tổ chức “The Beatles Symphony” còn mang đến cho khán giả một món quà đặc biệt, đó là một bảo tàng mini mang tên “bảo tàng ngây thơ” sẽ được dựng tại sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội để cho bất cứ ai có mặt cũng sẽ được chiêm ngưỡng những vật phẩm, ấn phẩm, sản phẩm âm nhạc gắn liền với Beatles do các fan hâm mộ từ khắp nơi gửi đến cho BTC.

Khán giả sẽ được nhìn thấy nhiều kỷ vật lần đầu được công bố do các fan đã kỳ công cất giữ hàng chục năm qua, và giờ đây, họ sẵn sàng mang đến trưng bày tại “Bảo tàng ngây thơ”, điều mà ngay chính bản thân họ có thể cũng chưa khi nào nghĩ đến. Điều ấy chứng tỏ tình yêu tuyệt đối của những người yêu nhạc dành cho The Beatles và họ sẵn sàng mang đến bảo tàng những kỷ vật quý báu, nhằm mang lại cho khán giả những cảm xúc tròn đầy không chỉ với âm nhạc của “bộ tứ huyền thoại”.

“The Beatles Symphony” In The Spotlight không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc “tưởng nhớ”, mà nó còn làm sống lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều người.

Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng âm nhạc của The Beatles vẫn như một ngọn lửa cháy sáng chưa bao giờ tắt, lúc âm ỉ, lúc bừng sáng và tạo được sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến âm nhạc của thế giới. The Beatles không chỉ làm thay đổi cách hát rock của nhiều nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới mà nó còn tạo nên một làn sóng “hát Beatles và sống Beatles” cho giới trẻ khắp nơi trên thế giới, thậm chí cả ở các nước chậm phát triển.

Sức lan toả mạnh mẽ, vượt qua mọi rào cản từ sắc tộc, màu da, tôn giáo của Beatles đã trở thành một phong cách sống, văn hoá sống, thậm chí trở thành biểu tượng âm nhạc của thế kỷ 20. Ở Việt Nam trong thập niên 90, The Beatles cũng tạo thành trào lưu cho không ít giới trẻ Việt Nam theo đuổi, đặc biệt là sinh viên.

T.K