Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng hiện tại, các mối quan hệ riêng tư của Beyoncé cũng gây chú ý không nhỏ đến công chúng.

Beyoncé sinh năm 1981 tại Houston, Texas. Với biệt danh là “Queen Bee”, nữ ca sĩ luôn tạo tiếng vang và khiến người hâm mộ phát cuồng với các sản phẩm âm nhạc của mình. Tuy vậy, Beyoncé lại thuộc gu khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Tình trường gây chú ý

Lyndall Locke là mối tình đầu của Beyoncé khi cô mới 13 tuổi. Cặp đôi hẹn hò vào năm 1994. Tuy nhiên Locke tiết lộ rằng anh đã lừa dối cô nhiều lần khi đang yêu nhau, và cặp đôi chính thức chia tay vào năm 2000.

Beyoncé và Lyndall Locke.

Beyoncé cũng dính tin đồn tình ái với một số chàng trai nổi tiếng. Năm 1998, nhóm nhạc nữ Destiny’s Child thường qua lại với nhóm nhạc nam đồng hương N'SYNC tại các sự kiện giải trí. Khi ấy xuất hiện những tin đồn rằng Justin Timberlake và Beyoncé đã khóa môi tại một bữa tiệc của giới showbiz nhưng chỉ dừng ở đó.

Năm 2000, những tin đồn hẹn hò rộ lên về việc Beyoncé và nam ca sĩ Sisqo diện trang phục đôi trong lễ trao giải MTV Video Music Awards. Cặp đôi dường như rất thân thiết và đi chơi với nhau nhiều lần. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không có gì tiến triển.

Beyoncé và Sisqo.

Năm 2002, Beyoncé và Sean Paul hợp tác và phát hành ca khúc Baby Boy, làm dấy lên một số tin đồ hẹn hò. Nhưng mối quan hệ này không có gì hơn ngoài mang tính chất công việc chuyên nghiệp.

Ông hoàng nhạc rap Jay-Z và Beyoncé đã quen biết nhau từ năm 1997. Họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đến năm 2001, người hâm mộ mới nhận thấy cặp đôi đã có mối quan hệ “vượt trên mức đồng nghiệp”. Thoạt đầu, cặp đôi rất kín tiếng về chuyện hẹn hò. Cho đến năm 2004, lần đầu Jay-Z và Beyoncé tay trong tay sánh bước trong sự kiện MTV Video Music Awards, chính thức công khai mối quan hệ.

Beyoncé và Jay-Z.

Năm 2008, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong một buổi lễ kín đáo. Tới nay, hai người vẫn duy trì cuộc hôn nhân với 3 đứa con chung. Trong thời gian đó, cặp vợ chồng quyền lực cũng từng đối diện với nhiều sóng gió. Jay-Z được cho là ngoại tình với hàng loạt cô gái, tới mức Solange từng phải ra tay với anh rể tại buổi tiệc sau sự kiện MET Gala 2014.

Sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng

Bộc lộ tài năng ca hát và nhảy múa từ khi còn nhỏ, Beyoncé bắt đầu nổi tiếng vào cuối những năm 1990. Cô trở thành giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Destiny’s Child. Trong thời gian nhóm bị gián đoạn, Beyonce phát hành album đầu tiên Dangerously in Love (2003). Album đã giành 5 giải Grammy và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với hai đĩa đơn Crazy in Love và Baby Boy.

Sau khi Destiny’s Child tan rã năm 2006, Beyoncé tập trung vào sự nghiệp ca hát với tư cách là nghệ sĩ đơn và ngày càng khẳng định vị trí ngôi sao hạng A của làng nhạc thế giới với hàng loạt album đình đám như Beyonce (2013), Lemonade (2016), Everything is Love (2018). Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Beyoncé cũng tham gia diễn xuất. Cô giành một đề cử giải Quả cầu vàng cho phim Dream Girls (2006) và tham gia đóng vai chính trong The Pink Panther (2006), Obsessed (2009).

Trong suốt sự nghiệp của mình, Beyoncé đã vài lần gặp tai nạn đáng quên, tiêu biểu nhất là lần bị tố hát nhép tại lễ tái nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2013. Một chuyện đáng chú ý khác trong cuộc đời Beyoncé là mối quan hệ giữa cô và cha ruột. “Queen Bee” luôn cho rằng ông Mathew Knowles đã kiểm soát mình quá chặt trong quá trình làm quản lý. Đỉnh điểm là việc nữ ca sĩ sa thải cha mình với lý do ông biển thủ tiền của con gái để bỏ túi riêng vào năm 2011.

Với hơn 20 năm trong nghề giải trí, Beyoncé đã giành được 28 giải Grammy và là nữ nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử của giải thưởng. Cô còn giành 24 giải Video âm nhạc của MTV, nhiều hơn bất kể một nghệ sĩ nào khác. Tạp chí Time liệt kê cô trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2013 và năm 2014. Forbes cũng gọi cô là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải trí năm 2015. Vào năm 2016, Beyoncé xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong danh sách Nhân vật của năm.

Vào tháng 7/2017, Billboard công bố Beyoncé là nhạc sĩ được trả lương cao nhất năm 2016, với tổng số tiền ước tính là 62,1 triệu USD. Tính đến năm 2018, Forbes tính toán giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ là 355 triệu USD và riêng năm 2018 cô đã kiếm được 60 triệu USD. Là vợ của Jay-Z, cặp đôi có tổng giá trị tài sản ròng là 1,16 tỷ đô la.

Bước sang tuổi 40, Beyoncé vẫn sở hữu thân hình sexy, nóng bỏng. Dù đã trải qua sinh nở nhưng hình thể của “Queen Bee” luôn khiến nhiều người ghen tỵ. Nữ ca sĩ rất chuộng phong cách thời trang sexy, vậy nên tủ đồ của cô không thể thiếu những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo.

Beyoncé trong MV 'Run the world'

