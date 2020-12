Ở tuổi 41, ca sĩ Đoan Trường không còn đi hát. Anh sống một mình trong một căn nhà mặt phố tại TP.HCM và chủ yếu kinh doanh.

Nhà 2000 cây vàng, chi 3,5 tỷ đi du lịch nhưng vẫn ăn cơm bình dân

- Anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng phải “thắt lưng buộc bụng” trong mùa dịch vừa qua. Điều này thật khó tin khi anh đang sống trong ngôi nhà 700m2 trị giá 2000 cây vàng?

Tuổi thơ tôi lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, cơ cực, vậy nên ngay từ nhỏ đã ý thức phải biết sống tiết kiệm, giản dị, chi tiêu hợp lý. Nhờ đó tôi mới có được cuộc sống an nhàn và viên mãn như hiện tại.

Dẫu có nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy, tôi vẫn chọn lối sống giản dị. Tôi vẫn thích chạy xe máy số đời cũ, dùng điện thoại bình thường giá 5 triệu, tiết kiệm điện nước, không mua hàng hiệu, ăn cơm văn phòng 30 nghìn đồng, đi siêu thị sau 6h chiều để “săn” các mặt hàng thực phẩm giảm giá. Tôi tiết kiệm những khoản bất hợp lý chứ không phải dè xẻn hay sống kham khổ.

Trong những tháng cách ly tại nhà tôi chỉ tiêu khoảng 6 triệu đồng cho tất cả chi phí sinh hoạt. Nhưng bù lại, tôi vẫn mạnh tay chi 3,5 tỷ để đi du lịch 50 quốc gia trong nhiều năm qua bạn ạ.

- Nhiều người nhận xét Đoan Trường đã 'hết thời' nhưng lại hay lên báo khoe nhà cao cửa rộng, bằng cấp này kia cũng như đi du lịch khắp thế giới. Anh thấy sao khi nghe những lời này?

Họ nói tôi hay khoe khoang nhưng có sao nói vậy, không thể bịa được. Đã du học phải có tấm bằng tốt nghiệp, đã xây nhà cũng có hình không gian sống. Khi nghe mọi người nói thế, tôi nghĩ mình may mắn hơn các bạn vì được đi trước, học trước nhưng sau này, các bạn cũng sẽ phải phấn đấu như vậy. Và bằng chứng là các thế hệ sau này có rất nhiều hoa hậu, ca sĩ, diễn viên có bằng cử nhân, thạc sĩ như tôi và biết được thêm nhiều ngoại ngữ.

Tính tôi thật thà, thẳng thắn có sao nói vậy và có đầy đủ bằng chứng. Vài hãng xe ôtô muốn mời tôi qua chụp vài tấm ảnh “check in” và cho quyền tôi phát ngôn là mẫu xe đó mới mua để quảng cáo thậm chí cho “mượn” xe để đi sự kiện. Tuy nhiên tôi thẳng thừng từ chối vì không muốn khoe những thứ không thuộc về mình.

Trong nhà, tôi còn cất giữ tất cả hàng ngàn hình ảnh, bài báo, poster, thiệp mời, lịch, album, vật lưu niệm, sưu tầm du lịch từ những năm 1980 đến giờ. Đó là những báu vật tôi nghĩ chẳng có tiền bạc nào có thể mua được.

Vẫn lạc quan sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ

- Ở tuổi 41 nhưng vẫn sống một mình trong căn nhà rộng, anh không buồn sao?

Cuộc sống độc thân lúc nào cũng có hai mặt. Nếu người nào lạc quan, tích cực sẽ thấy đó là những tháng ngày tự do, thay vì cảm thấy u buồn, đơn độc. Tôi không đánh đồng độc thân với cô đơn nên cố gắng tìm niềm vui cho bản thân bằng cách tập trung vào công việc, đi du lịch, nấu ăn, đi chơi cùng bạn bè... Ngoài gia đình, tôi còn có bạn bè mà! Tính tôi hòa đồng, sống tình cảm nên may mắn cũng có nhiều bạn bè tốt.

- Anh từng chia sẻ đã ly hôn 2 lần. Lý do là gì vậy?

Tôi từng ly hôn mà mối tình nào cũng để lại nhiều tiếc nuối chứ không làm tổn thương nhau. Lý do tôi hạn chế chia sẻ thông tin về chuyện riêng tư vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của những người ấy. Đám cưới tôi lúc đó cũng không công bố, chỉ mời vài nghệ sĩ thân thiết đến chung vui.

Thời điểm đó, chúng tôi không có bữa cơm nào cùng nhau dù ở nhà hay bên ngoài, cũng chẳng có khoảnh khắc sẻ chia buồn vui như những cặp vợ chồng khác. Ai cũng bận rộn và mang trên mình nhiều gánh nặng mang tên cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp học hành thăng tiến do đó cả hai đã dần xa cách.

Còn người thứ 2 chưa tổ chức lễ cưới hay đăng ký kết hôn nên cũng chưa thể gọi là ly hôn mặc dù chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng. Lý do là lúc đó tôi không muốn ra nước ngoài định cư chung với người ấy. Tính tôi thích và muốn sống ở Việt Nam hơn vì được tự do, bình an. Thích thì tôi đi du lịch nước ngoài vài tuần xong về nhà. Qua bên đó tôi cũng chẳng biết làm công việc gì, lấy tiền đâu mà trả góp mua xe mua nhà trong khi ở Việt Nam tôi đã có đầy đủ tất cả.

Tôi cảm nhận mình không thể mang lại hạnh phúc cho họ nên chủ động dừng lại, đối phương cũng thấu hiểu và không trách móc gì. Nhờ chia tay trong sự cảm thông nên thời gian qua chúng tôi giữ mối quan hệ như bạn bè, thi thoảng còn gửi quà qua lại trong những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật hay lễ Tết. Những người ấy cũng luôn gửi đồ đến cúng giỗ của bố tôi hàng năm.

- Không có vợ đã đành nhưng anh có sợ cảnh đến lúc già không con cái sẽ chẳng có ai bên cạnh chăm sóc?

Tôi từng có ý định nhận con nuôi. Tuy nhiên mọi người lại góp ý khuyên không nên vì đã trả hết nợ cho đời xong sao lại tự mang thêm nợ mới cho mình. Theo tôi, cha mẹ không nên có suy nghĩ sẽ dựa vào con cái lúc về già. Thay vào đó hãy dựa vào chính bản thân mình. Bởi thế, tôi lên kế hoạch dưỡng già cho bản thân từ bây giờ. Nếu hôn nhân không như mong muốn, hãy mỉm cười chấp nhận nó. Hiện tôi chỉ cần một sức khỏe tốt, một khoản tiết kiệm, những ngày tháng thảnh thơi bên người thân và bạn bè là đủ.

Đoan Trường hát 'Có phải em mùa thu Hà Nội'

Tùng Nguyễn