Hai giám khảo The Voice Mỹ, Gwen Stefani và Blake Shelton, đã bí mật làm đám cưới cuối tuần qua.

Gwen Stefani và Blake Shelton trong ngày cưới.

Gwen Stefani và Blake Shelton hẹn hò từ năm 2015 và đính hôn tháng 10/2020. Cặp đôi vừa tiến hành làm đám cưới cuối tuần qua tại điền trang của cô dâu ở Oklahoma, Mỹ. Nữ ca sĩ 52 tuổi chia sẻ bức ảnh cười rạng rỡ trong bộ váy cô dâu cùng bó hoa cưới và những món quà kèm lời chú thích: "Cảm nhận hạnh phúc và cảm thấy biết ơn".

Trước đó, chia sẻ trên USA Today, nam ca sĩ 45 tuổi cho biết anh sẵn sàng kết hôn và làm bố dượng của các con Gwen Stefani, với 3 cậu con trai 15, 12 và 7 tuổi. Blake Shelton nói anh từng được bố dượng yêu thương nên được truyền cảm hứng rất nhiều, coi ông như bố đẻ của mình. Do vậy anh cũng sẽ đối xử với các con của Gwen Stefani như đã từng được nhận từ bố dượng.

Gwen Stefani chia sẻ ảnh cưới trên trang cá nhân

Trong loạt ảnh cưới, cô dâu đi boot trắng cao còn chú rể mặc quần jeans. Hai giám khảo The Voice Mỹ thể hiện tinh thần nổi loạn và phóng khoáng như trong âm nhạc của họ ngay ở loạt ảnh cưới.

Gwen Stefani và Blake Shelton cùng là giám khảo The Voice Mỹ từ năm 2015 và có tình cảm từ đó trước khi chính thức công khai tình cảm năm 2016. Gwen Stefani đã có 3 con riêng với chồng cũ Gavin Rossdale. Còn Shelton từng trải qua mối tình với ca sĩ Miranda Lambert.

Blake Shelton từng viết ca khúc Turnin' Me On để nói về Stefani. Còn Stefani đáp lại bằng ca khúc Make Me Love You viết năm 2016 dành cho bạn trai. Cặp đôi đã biểu diễn cùng nhau rất nhiều show diễn và cùng làm MV.

Xem loạt ảnh cưới của Gwen Stefani và Blake Shelton

MV 'Nobody But You' với giọng hát của Gwen Stefani và Blake Shelton

Quỳnh An