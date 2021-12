Hai ca khúc đình đám của Rosé và Lisa cùng có tên trong danh sách 50 bài hát xuất sắc nhất năm.

Thành lập năm 2016, Blackpink không chỉ là nhóm nhạc nữ thành công nhất Hàn Quốc mà còn trên cả thế giới. Không chỉ có các sản phẩm âm nhạc chung cùng nhóm, năm qua hai thành viên nổi bật của nhóm là Lisa và Rosé đều có các ca khúc solo thành công khi 2 MV Lalisa của Lisa và Gone của Rosé đều được đánh giá cao về mặt hình ảnh, âm nhạc và sở hữu lượng view khủng.

Lisa và Rosé đều sinh năm 1997.

Lalisa ra mắt hồi tháng 9 đến nay đã đạt 391 triệu view trong khi Gone thu về 160 triệu lượt xem sau 8 tháng. Hai ca khúc này của hai thành viên Blackpink lần lượt nắm giữ hạng 8 và 45 trong top 50 ca khúc hay nhất năm 2021 theo bình chọn của cộng đồng The Genius.

Gone là ca khúc K-Pop có vị trí cao nhất bảng xếp hạng với hạng 8 và được đánh giá cao. Lalisa có view cao gấp 3 lần so với Gone nhưng chỉ xếp hạng 45. Tuy vậy đây cũng là thành tích đáng nể với ca khúc ra mắt với tư cách ca sĩ solo của Lisa - người vừa giành vị trí quán quan trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

