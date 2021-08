Hiền Anh Sao Mai vừa ra mắt album 'Duyên 3' hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Chiều 28/8/2021, giải Nhì Sao Mai 2007 dòng thính phòng Hiền Anh đã ra mắt album Duyên 3 với tựa đề Tĩnh theo hình thức trực tuyến.

Album Duyên 3 gồm 7 ca khúc: Mở lòng, Mẹ yêu ơi, Viết cho mẹ, Bốn sự thật, Chiều bên cửa Phật, Nhất dạ hiền giả, Tĩnh. Cùng với Hiền Anh, góp giọng trong album còn có nhiều Phật tử và Dàn hợp xướng Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca.

Duyên 3 với tên gọi Tĩnh là album thứ 3 trong dự án Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca với dòng chảy âm nhạc Phật giáo do Hiền Anh khởi xướng. Đây là dự án hướng tới sự phát triển âm nhạc Phật giáo Việt Nam và hướng con người tới ánh sáng của Phật pháp, của sự thanh cao, thánh thiện.

“Hiền Anh cho rằng, mỗi con người đều cần xây dựng ngôi chùa tâm linh trong chính mình để tu tập. Với Dự án Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca, Hiền Anh kêu gọi các anh chị em nghệ sĩ, những Phật tử cùng nhau góp một chút từ giọng hát xây dựng một ngôi chùa Tam Bảo Phật ca trong chính mỗi người. Từ đó, cùng nhau lan tỏa ánh sáng của Đức Phật - gieo điều Thiện bằng các công tác xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau tạo nên một cộng đồng Phật tử với tình yêu thương, sống để hạnh phúc", nữ ca sĩ nói.

Trước đó, Hiền Anh đã ra mắt album Duyên (2019) và Duyên 2 (2020). So với 2 album trước, Duyên 3 có rất nhiều khác biệt về mặt âm nhạc. Phần hòa âm phối khí được đầu tư mới mẻ, kỹ lưỡng, phù hợp với chủ đề Tĩnh khi tạo nên một album có màu sắc acoustic.

Chia sẻ thêm về chủ đề Tĩnh của album Duyên 3, nữ ca sĩ có pháp danh Diệu Bảo cho biết: “Giữa một năm đầy biến cố, dịch bệnh thì chúng ta càng cần thiết phải Tĩnh để nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh. Hằng ngày tôi tụng kinh niệm Phật gửi niệm an lành đến tất cả những con người đang phải sống và làm việc đối mặt với dịch bệnh như y bác sĩ, công an, quân đội mong mọi người bình an. Tôi cầu siêu cho những ai đã bị dịch bệnh cướp đi tính mạng trong trận đại dịch này. Tôi vẫn làm việc vẫn quyết tâm vì tôi hiểu rằng lúc này cần là lúc người chiến sĩ văn hóa như tôi phải làm được một điều gì đó

Điều quan trọng hơn cả, thời điểm này người dân cả nước đang gặp nhiều khó khăn. Hiền Anh và các cộng sự muốn thông qua việc phát hành album để lan tỏa yêu thương, chuyển hóa thành các món quà thiện nguyện cho những mảnh đời thiếu may mắn”, nữ ca sĩ nói.

