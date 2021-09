Hồ Quỳnh Hương xúc động khi nhớ những ký ức khó quên về nhạc sĩ An Thuyên - người thầy và cũng là người cha thứ hai dìu dắt cô trong những năm tháng đi học đến khi trưởng thành.

Trên trang cá nhân, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bài viết dài kể những kỷ niệm khó quên khi còn đi học tại trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nữ ca sĩ nhớ ngày đầu tiên cô được bố đưa đến trường nhập học. Gia đình nghèo, lại ở quê nên cả hai bố con không có gì mang theo để làm quà tặng thầy cô. Những lời tâm sự của bố cô với cố nhạc sĩ An Thuyên - khi ấy đang công tác tại trường khiến nữ ca sĩ nhớ mãi không quên. Với giọng ca Có nhau trọn đời, nhạc sĩ An Thuyên và cô Hà Thủy là hai người thầy, cũng là người cha mẹ thứ hai dạy dỗ, bảo ban cô để có được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương như hôm nay.

Hồ Quỳnh Hương trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học VHNT Quân đội .

"Tôi nhớ tiếng kẻng báo hiệu giờ thức dậy, giờ đi ngủ, giờ ăn, giờ học,... tất cả rất chuẩn chỉnh. Môi trường quân đội thật nghiêm khắc, nếu không chấp hành nội quy sẽ bị phạt ngay. Cứ thế tôi đã được nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học hành còn được chi phí trợ cấp hằng tháng nhờ thành tích học giỏi luôn đạt loại A.

Dù ở xa nhưng bố mẹ và chị gái rất yên tâm vì trong môi trường quân đội chắc chắn tôi sẽ được rèn giũa, không lo con sẽ bơ vơ, hoặc không giữ được mình nơi đô thị phồn hoa. Quả thật một cô gái trẻ chưa hiểu biết gì như tôi ngày đó đã trưởng thành thật vững vàng. Tôi không chỉ học hát mà còn học làm người và không biết từ bao giờ mọi kiến thức đã trờ thành hành trang cho cuộc đời", nữ ca sĩ chia sẻ.

Những năm tháng được rèn giũa về chuyên môn thanh nhạc tại ngôi trường giúp Hồ Quỳnh Hương tự tin vào kiến thức nền tảng của mình. Cô ngỏ ý xin thầy - nhạc sĩ An Thuyên có thể được ra ngoài để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cố nhạc sĩ thay vì ủng hộ đã lên tiếng can ngăn. Ông lo sợ cô học trò nhỏ khi ấy còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều về cuộc sống sẽ rất dễ bị vấp ngã.

Nữ ca sĩ xem cố nhạc sĩ An Thuyên là người thầy, người cha thứ hai của mình.

Nữ ca sĩ khi ấy rất giận thầy vì không ủng hộ đã nhắn tin bức xúc kể cho người bạn thân và tuyên bố: "Giờ tớ chính thức giận thầy". Thế nhưng tin nhắn này lại bị gửi nhầm qua thầy An Thuyên mà cô không hay biết. Chỉ đến khi cả trường bàn tán xôn xao về vụ việc, nữ ca sĩ mới choáng váng.

Vừa sợ vừa xấu hổ, Hồ Quỳnh Hương năn nỉ cô Hà Thủy dẫn lên gặp nhạc sĩ An Thuyên. "Lúc gặp, thầy nói với cô giáo: "Con gái đi nói xấu thầy vậy đây. Nhưng mà nó nói là giờ nó mới giận, ghét thầy, vậy chắc trước đây không có việc này thì chắc nó cũng thương thầy, vì vậy mà thầy tha cho...". Tôi vẫn nhớ nụ cười hiền thật hiền của thầy", cô kể.

Cố nhạc sĩ An Thuyên sau đó đã phân tích lý do vì sao ông không khuyến khích cô theo đuổi con đường ca hát thay vì giảng dạy. "Con hãy nhớ dù hoàn cảnh nào cũng đừng quên con là một nghệ sĩ, chiến sĩ. Hãy làm sao để việc đặc cách con vô trường học, quân đội nuôi dạy con, đó không bao giờ là một lựa chọn sai lầm của thầy cô và mọi người", lời tâm tình của nhạc sĩ An Thuyên dành cho Hồ Quỳnh Hương khiến cô rơi nước mắt.

"Ra đời đúng là nhiều thử thách và cám dỗ nhưng sự mạnh mẽ vững vàng đã tích lũy trong trường luôn giúp Hương phân biệt được trắng đen và chọn lựa đúng đắn con đường đi của riêng mình. Càng trưởng thành thì lòng biết ơn trong tôi càng lớn theo thời gian, để tôi yêu quê hương, yêu đất nước thật nhiều và không biết làm sao để trả ơn cho đủ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ An Thuyên là người thầy đầu tiên định hướng cho Hồ Quỳnh Hương đến với con đường nghệ thuật. Trong lần tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc, cô được ông đặc cách cho vào theo học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nữ ca sĩ tâm sự, nhạc sĩ An Thuyên vẫn gọi cô là “bông hoa Quỳnh Hương” và thương cô như con gái. Những năm trên ghế giảng đường, Hồ Quỳnh Hương từng tự nhủ sau này sẽ phấn đấu để có thể đáp đền công ơn dạy dỗ của thầy nhưng chưa kịp làm điều đó thì ông đã ra đi. Nữ ca sĩ từng tham gia đêm nhạc tưởng nhớ ông hồi năm 2018.

Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc 'Phật bà nghìn mắt nghìn tay' của cố nhạc sĩ An Thuyên

Thúy Ngọc