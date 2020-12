Sau thành công của The Songbook 1, The Songbook 2 đã được ra mắt với chuỗi MV gồm 20 bài hát gắn liền với những kỷ niệm của Hồ Trung Dũng, nhưng cũng đủ gợi nhớ về ký ức một thời thanh xuân của thế hệ 8X.

browser not support iframe.

The Songbook 2 là dự án âm nhạc phát hành online định kỳ, vào lúc 20h mỗi tối thứ bảy hàng tuần, gồm 20 MV sẽ được công chiếu liên tục suốt 20 tuần trên kênh YouTube Hồ Trung Dũng. Những ca khúc quen thuộc của thế hệ 8X sẽ như một làn gió mới, nhưng vẫn không làm nhạt nhòa phong vị cũ, chắn chắn sẽ có rất nhiều người tìm thấy thanh xuân của mình với việc lần giở lại ký ức riêng tư như đó là Ly rượu mừng, Khi cô đơn anh gọi tên em, Phai dấu cuộc tình, Nhớ gấp ngàn lần hơn hoặc những ca khúc nước ngoài như Dancing Queen, The winner takes it all, Magic Boulevard...

Nếu The Songbook 1 là chuỗi nhạc xưa gồm mười ca khúc để kỷ niệm mười năm ca hát, thì The Songbook 2 là những kỷ niệm đọng lại trên dòng ký ức của Hồ Trung Dũng từ những ngày bé thơ cho đến khi trưởng thành. Những kỷ niệm trong mùa đông giá lạnh nơi nước Đức xa xôi từ những ngày đi du học, những kỷ niệm thời học sinh đi thi hát tiếng Anh và đoạt giải nhất, đâu đó là ký ức tình yêu vu vơ hờn giận tuổi học trò, rồi cả những nỗi buồn khi chia tay người yêu lúc trưởng thành, hay đơn giản đó chỉ là bài hát ưa thích của một người thân yêu, hoặc một khoảnh khắc bình yên trong chiều hoàng hôn rực rỡ…

Nam ca sĩ thổ lộ: “Có một bài hát mà đối với tôi đó là bài hát của những người yêu nhau. Với bài hát này, tôi từng giúp một chàng trai cầu hôn người yêu; cùng hai anh chị khác kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Nhưng nhớ nhất là một lần trong đêm diễn riêng, có một khán giả nữ đã dẫn người yêu là người nước ngoài đến xem. Anh chàng tội nghiệp, ngồi nghe cả buổi toàn tiếng Việt chẳng hiểu gì, cho đến khi tôi hát ca khúc này. Cô ấy vừa nghe, vừa hát theo và dựa đầu vào vai chàng trai đó, và tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của họ”.

Đó là lý do vì sao Can’t help falling in love là ca khúc được chọn để mở màn cho chuỗi câu chuyện The Songbook 2. Với Hồ Trung Dũng, tình yêu là động lực giúp cuộc sống thăng hoa, và tình yêu bắt đầu từ âm nhạc.

“Điều mà tôi mong muốn nhất trong chuỗi The Songbook 2 này, chính là đem đến tinh thần của một người bạn đồng hành, để khán giả thấy rằng tất cả các anh chị em nghệ sĩ dù trong bối cảnh có khó khăn như thế nào chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật, vẫn muốn gửi đến mọi người những ca khúc thật hay, những sản phẩm âm nhạc thật chỉn chu, và quan trọng hơn hết là muốn được chia sẻ với mọi người một tinh thần lạc quan để chúng ta có thêm sự kết nối trong suốt khoảng thời gian khó khăn này”, Hồ Trung Dũng tâm sự.

T.K