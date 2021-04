'Tôi sẽ không thay đổi vì điều gì đó nếu như làm mất đi vẻ hồn nhiên và sự gần gũi trong âm nhạc của mình, giữ những cái yêu mến, thuần khiết trong âm nhạc của mình vì điều đó quan trọng nhất', Hoàng Dũng chia sẻ.

Là ca sĩ trẻ có giọng hát đặc biệt, bước ra từ cuộc thi The Voice 2015 với danh hiệu Á quân, Hoàng Dũng có nhiều lợi thế để khẳng định mình trong thị trường nhạc Việt. Thế nhưng, sau The Voice, Hoàng Dũng rơi vào bế tắc và khủng hoảng khi chưa tìm được hướng đi cho mình. Anh tìm đến sân chơi Sing my song để khám phá con người của mình và thể hiện khả năng sáng tác.

Sau cuộc thi, dù không đạt danh hiệu nào song đó là tiền đề để Hoàng Dũng tự tin bước đi trên con đường chinh phục khán giả của mình. Hơn 6 năm, Hoàng Dũng có album 25 và 2 concert mà nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi mơ ước. Có thể khẳng định, Hoàng Dũng là một trong số ít những ca sĩ tiêu biểu cho xu hướng “Singer-Song Writer” (những ca sĩ tự sáng tác và thể hiện ca khúc của mình - PV).

Với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, văn minh Hoàng Dũng đốn tim hàng triệu khán giả qua hit Nàng thơ, trở thành “hoàng tử tình ca” mới của làng nhạc Việt.

Áp lực sản phẩm nằm Top Trending là sự bất hạnh không có điểm dừng

- Sau bản hit "Nàng thơ", cuộc sống của Hoàng Dũng hiện ra sao?

Tôi vẫn đi hát đều đặn sau khi dịch được kiểm soát tốt hơn. Tôi chưa mua nhà mới, chưa có xe sang như nhiều người nhưng thu nhập có tốt hơn trước. Năm nay tôi chủ yếu nghỉ ngơi để lấy lại nguồn năng lượng, làm mới bản thân và thực hiện những dự án vừa phải. Sau album 25 và 2 concert, tôi muốn khán giả có thời gian để hấp thụ và cảm nhận một cách sâu lắng nhất để hiểu về âm nhạc của Hoàng Dũng. Tôi cũng không vội vã với các dự án đâu. Ê-kíp cũng không ra kế hoạch quá dài hạn phải làm cái này và cái kia. Tâm thế của tôi đón nhận và làm theo một cách tự nhiên nhất.

- 6 năm làm nhạc, 2 lần dám thay đổi lớn tại 2 cuộc thi The Voice và Sing my song, ở tuổi 25 Dũng có Album 25 và 2 concert lớn. Hoàng Dũng có cho đó là thành công?

Tôi nghĩ đó cột mốc đột phá. Dấu ấn tuổi 25 khó quên và ít nghệ sĩ có được. Tôi không gọi đó là thành công vì thành công vô chừng và vô cùng lắm. Nỗ lực và một phần may mắn tôi có album và làm được 2 concert khiến tôi cảm thấy hài lòng. Đấy là điều mà tôi đã mong muốn làm từ rất là lâu rồi, hoàn thành những mục tiêu đặt ra và có động lực để cố gắng hơn nữa.

- Bạn sẽ còn kết hợp với Amee chứ?

Thời gian qua, tôi đã cùng với Amee làm được những sản phẩm chung có giá trị. Còn để đi lâu dài với Amee tôi nghĩ cần nhiều yếu tố khác nữa. Tất nhiên, tôi vẫn mong muốn sẽ đồng hành cùng Amee trong dự án âm nhạc nữa. Bên cạnh đó, tôi luôn thích những điều mới mẻ, muốn được kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác nữa. Tôi cũng rất thích một vài tên tuổi như: Thuỳ Chi, Bùi Anh Tuấn, Hoà Minzy, Văn Mai Hương… Dù là sự kết hợp nào thì đó phải là âm nhạc mà tôi thích.

Hoàng Dũng và Amee có sự kết hợp ăn ý.

- Hoàng Dũng có bị áp lực sản phẩm sau phải hit và nằm top trending?

Tôi không bị áp lực để làm sản phẩm sau hot hit hơn sản phẩm trước. Nếu bị cuốn theo hot, hit và phải nằm top trending đó sẽ là sự bất hạnh không có điểm dừng. Khi làm nhạc tôi không muốn có bất kỳ một áp lực nào làm ảnh hưởng đến âm nhạc của mình.

Không thay đổi điều gì khi nó làm mất đi vẻ hồn nhiên trong âm nhạc

- Khi cả Vpop đổ tiền tỷ làm MV triệu view bám đuôi nhau ra đời để nằm top trending, Hoàng Dũng dường như chọn cách đi giống như Hà Anh Tuấn, không màng top trending mà vẫn cháy vé khi làm concert?

Tôi có để ý những không phụ thuộc vào top trending. Âm nhạc của Hà Anh Tuấn khác tôi, concert của anh Tuấn được đầu tư công phu và đêm nhạc cầu kỳ. Đêm nhạc của tôi thực hiện cũng quy mô nhỏ nhưng rất may mắn được khán giả yêu thương. Tôi nghĩ mình giống như anh Tuấn là làm âm nhạc không vội vã. Cuộc sống chúng ta có tươi đẹp hay không đều do cách bản thân nhìn nhận và đối xử với nó. Tôi luôn giữ cho mình sự lạc quan, tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chính sự hồn hiên trong con người và trong âm nhạc đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn, khủng hoảng trước đó.

Hoàng Dũng: Sau “The voice” tôi đã từng rơi vào hoang mang, khủng hoảng.

- Bạn từng rơi vào khủng hoảng nên muốn sống "chậm'' để không phải trả giá bởi sự vội vàng?

Sau The Voice, tôi đã rơi vào trạng thái hoang mang, khủng hoảng về tinh thần vì không tìm được con đường đi trong âm nhạc. Khoảng thời gian ấy, tôi không hiểu con người và âm nhạc của mình. Tôi quyết định tìm đến Sing my song để được trải nghiệm để thấu hiểu con người và âm nhạc của mình.

Vào cuộc thi, cũng có áp lực khi là Á quân của cuộc thi The Voice. Sau Sing my song, một lần nữa tôi rơi vào khủng hoảng cực độ khi không thể tìm được hướng đi. Tôi tìm đến nhiều người để xin lời khuyên, cũng chủ động tìm đến vài nhà sản xuất có tiếng nhưng họ đã họ đã thẳng thừng từ chối vì nhiều lý do.

Đã nhiều lần tôi đấu tranh, thu mình và cảm nhận mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Có những tháng ngày chỉ biết ăn mỳ tôm hoặc vay đồ ăn của anh chị bạn bè để qua ngày qua tháng thôi vì tiền diễn nhiều lúc chỉ đủ xăng xe, tiền nhà và học phí và làm nhạc một cách đơn giản và gần gũi.

- Bạn có bao giờ để ý đến chuyện so sánh âm nhạc và sự nổi tiếng của mình với một vài tên tuổi cùng lứa như Sơn Tùng M-TP, Jack hay Đức Phúc?

Tôi không tự đi so sánh mình với ai đó. Nếu có sự so sánh đi nữa tôi cũng không nghĩ mình áp lực trước tên tuổi của Sơn Tùng M-TP, Jack, Đức Phúc hay một ca sĩ nào đó cùng lứa trong giới showbiz. Tôi hiểu âm nhạc và giá trị trong âm nhạc của mình, màu sắc âm nhạc của tôi từ lâu nay vốn đã khác các bạn, khán giả của tôi cũng khác. Với một chiếc áo đẹp đến đâu đi chăng nữa không phải là chiếc áo vừa vặn với mình thì chắc hẳn sẽ không đẹp. Tại sao phải so sánh trong khi điều ấy tôi chưa bao giờ để ý.

- Bạn thay đổi phong cách, màu tóc, liệu điều đó có phải báo hiệu cho sự thay đổi trong âm nhạc của Hoàng Dũng?

Tôi vẫn là Hoàng Dũng và âm nhạc của tôi vẫn thế. Vẫn là âm nhạc đi theo những cái mà tôi theo đuổi từ trước đến giờ. Ở một góc, tôi hay nghệ sĩ nào cũng muốn để khán giả của mình nhìn thấy được người nghệ sĩ nhiều màu sắc.

Điều đầu tiên tôi muốn làm những gì mình thích, ăn mặc, để màu tóc ra sao và xuất hiện với một phong cách như thế nào, hát nhạc gì cũng được. Chỉ cần nó đúng với bản thân mình thì chắc chắn nó sẽ thật. Cái gì thật cũng dễ đi vào lòng khán giả.

Có thể bây giờ mọi người đang thấy Hoàng Dũng là chàng thơ, mộng mơ hát những bài rất mộng mơ, nhẹ nhàng tình cảm. Biết đâu đó Hoàng Dũng sẽ hát Rock hay một thể loại nhạc nào nữa mà tôi chưa biết chắc. Nhưng tôi sẽ làm khi mà tôi muốn làm và tự tin để làm. Tôi không bị áp lực rằng mình sẽ phải làm một hình tượng nào đấy hợp mắt với những cái mà mọi người nhìn thấy ở đâu đó.

- Thời gian tới Dũng dự định kế hoạch gì?

Ngày 18/4 tôi công chiếu video full chương trình concert 25 trên YouTube. Tiếp đó, ngày 2/5 tôi có một minishow tại Hà Nội. Sau đó là những dự án vừa sức và chuẩn bị cho kế hoạch âm nhạc lớn hơn cuối năm. Hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn để tôi có thể làm những dự án dài hơi.

MV 'Nàng thơ' của Hoàng Dũng

Trần Đạt