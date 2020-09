Với ca khúc “Ước có người bên tôi mỗi khi buồn”, Tăng Phúc chạm đến tim những người bị bỏ lại sau mỗi cuộc tình đã qua.

Ước có người bên tôi mỗi khi buồn là sản phẩm kết hợp giữa Tăng Phúc và Nguyễn Văn Chung sau thời gian dài gắn bó với sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy.

Bài Ballad buồn có giai điệu da diết, được Tăng Phúc dốc cảm xúc hát một cách thổn thức, nức nở nhưng nhẹ nhàng. MV Ước có người bên tôi mỗi khi buồn kể câu chuyện tình yêu không đi đến đoạn kết giữa chàng nhân viên pha chế (Tăng Phúc) và cô gái (Quỳnh Lương) vốn là khách quen của bar. Cả hai nảy sinh tình cảm, gần gũi nhau rồi cô gái cũng biến mất vào một ngày bất chợt, để lại nỗi trống trải khó lấp đầy trong chàng trai.

Ban đầu, đây là ca khúc nằm trong một dự án riêng của Nguyễn Văn Chung nhưng vì quá thích nên Tăng Phúc đã xin hát và quay MV chỉn chu cho bài.

"Ngay từ khi nghe bản demo, tôi giật mình vì có đôi lúc cảm giác bản thân trong chính câu chuyện được kể bằng lời, thấy sự cô đơn và trống trải trong tình yêu mà đôi lúc muốn thổ lộ, cùng ai đó bên cạnh những lúc vui buồn nhưng cũng không có. Tôi từng hát nhạc của nhạc sĩ khác nhưng đây là bài đầu tiên tôi tâm huyết và muốn làm MV hoàn chỉnh đến vậy", Tăng Phúc kể.

Với ca sĩ, Ước có người bên tôi mỗi khi buồn có góc nhìn rõ ràng về tình yêu của người trưởng thành. Khi tình yêu qua đi, họ không cào xé cao trào hay khóc lóc uỷ mị nữa mà cảm nhận nỗi đau rất thật, bình thản, sống chung với nỗi đau, tập cách đối mặt và bước qua nó. Người trưởng thành chấp nhận rằng dù yêu một người thế nào, từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp nhưng thực tại tất cả đã kết thúc. Dù vậy, họ vẫn mong ước có một người bên cạnh mình mỗi khi buồn để thấy bình yên, thanh thản hơn.

Ca sĩ lột tả sự cô đơn.

Bên cạnh đó, sê-ri Phúc Acoustic với những ca khúc được làm mới hoặc hát song ca cùng các khách mời như Please tell me why, Khi người đàn ông khóc, Đơn côi… vẫn tiếp tục phát hành và được quan tâm.

