Tối 26/4, GiGi Hương Giang chính thức ra mắt MV “Ngày một người đi xa" đánh dấu sự trở lại với con đường âm nhạc sau một khoảng thời gian khá dài.

MV “Ngày một người đi xa" - GiGi Hương Giang:

GiGi Hương Giang tham gia The Voice 2012 và là thí sinh trong đội Hồ Ngọc Hà. Sau 6 năm, GiGi Hương Giang trở lại The Voice 2018, là học trò của Lam Trường. Sau 2 lần tham gia The Voice và trải qua nhiều thử thách, GiGi Hương Giang quyết định trở lại với âm nhạc với Ngày một người đi xa.

Ca khúc được xem như một cột mốc của nữ ca sĩ/nhạc sĩ đầy tiềm năng, kết hợp với nam rapper trẻ KOO và producer Machiot. Phần rap của rapper KOO, đoạn drop của producer Machiot và hình ảnh đầy nghệ thuật với phong cách làm MV lời bài hát mới mẻ đã tạo nên nét độc đáo riêng.

Cảm xúc trong Ngày một người đi xa là câu chuyện thật của GiGi Hương Giang, khởi nguồn từ những rung động khi chia tay người yêu, được ấp ủ trong suốt 1 năm. Khi gặp - yêu - rồi chia tay người yêu mới, cảm xúc lại quay về, GiGi Hương Giang quyết định thu âm ca khúc. Trải qua hai lần cảm xúc, nỗi lòng đặt vào bài hát trở nên sâu sắc và dễ đồng cảm hơn.

Chia sẻ về MV dài hơn 5 phút, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không nỡ bỏ đi bất kỳ cảm xúc nào khi viết nên cảm xúc này và tin rằng khán giả không cảm thấy dài bởi cảm xúc dường như đã tan chậm theo không gian âm nhạc. Khi sáng tác, tôi không theo một quy chuẩn nào cả, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc, giống như ca khúc này, GiGi bắt đầu từ những câu hát cuối cùng rồi sau đấy mới viết ngược lại rồi hoàn thiện cả bài".

Trước Ngày một người đi xa, GiGi Hương Giang từng gây chú ý với màn trình diễn Người lạ ơi với giọng hát nội lực, phong cách cá tính và lối trình diễn đầy tự tin ở The Voice và đạt 7 triệu lượt xem. Cô từng cho ra mắt các MV mang tên Anh đưa em đi, Quay lưng là hai thế giới, Khi người lớn cô đơn...

