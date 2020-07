"Bo Bắp" Văn Võ Ngọc Nhân không chấp nhận xuất phát nghèo khó, vươn lên trở thành người nổi tiếng, theo đuổi đam mê ca hát chuyên nghiệp.

"Bo Bắp" Văn Võ Ngọc Nhân vừa ra mắt MV Where are you, một năm sau khi gây ấn tượng tại Giọng hát Việt 2019. Where are you là ca khúc EDM sôi nổi do Hoaprox và Đặng Minh sáng tác. Với thông điệp kêu gọi người trẻ đi và khám phá những chân trời mới để không phí hoài tuổi xuân, Ngọc Nhân và ê-kíp đã đầu tư kinh phí lớn quay MV tại bờ biển đẹp hoang sơ của vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), đồng thời xử lý hậu kỳ để từng khung cảnh đẹp như phim điện ảnh.

"Bo Bắp" Văn Võ Ngọc Nhân trong buổi ra MV đánh dấu sự nghiệp ca sĩ.

"Ước mơ là thứ không dễ để chúng ta chạm tay. Để có được nó, chúng ta phải trải qua những con đường chông gai với muôn vàn thử thách và người vượt qua được tất cả là người xứng đáng nhất”, Ngọc Nhân hào hứng.

Trước đây, Ngọc Nhân và "phù thủy âm nhạc Indie" Hoaprox từng hợp tác trong dự án Thank you heroes - ca khúc tri ân y bác sĩ, nhân viên y tế như những người anh hùng đã "chiến đấu" suốt mùa dịch bệnh. Nhận thấy tư duy âm nhạc có nét tương đồng, Hoaprox đã mời Ngọc Nhân kết hợp trong dự án Where are you. Khi ấy, ca khúc vẫn còn là bản thu thử, ca sĩ đã viết thêm để hoàn thiện như hiện tại.

Ngọc Nhân không buông xuôi trước hoàn cảnh khó khăn, vươn lên theo đuổi đam mê.

Văn Võ Ngọc Nhân sinh năm 1997, hiện là VJ, diễn viên tự do và ca sĩ. Trên một nền tảng mạng xã hội, anh có đến 2,5 triệu người theo dõi. Từ sức hút mạng xã hội, Ngọc Nhân tự tin theo đuổi đam mê âm nhạc.

Trong sự kiện, Ngọc Nhân chia sẻ câu chuyện vượt lên khó khăn của chính mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Phú Yên, ca sĩ từng phải gác lại giấc mơ nghệ thuật để học nghề, trở thành một thợ cắt tóc. Thế nhưng, Ngọc Nhân không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán mãi như vậy lấy hết can đảm xin ba mẹ vào TP.HCM lập nghiệp. Trước quyết tâm và đam mê ca hát cháy bỏng của con trai, ba mẹ Ngọc Nhân gật đầu đồng ý.

Hành trình Ngọc Nhân đi tìm lại chính mình bắt đầu từ đó. Anh ý thức mình đang xuất phát từ con số 0 nên làm gì cũng nỗ lực, có kế hoạch rõ ràng. Đầu tiên, anh đi học diễn viên để tích lũy kinh nghiệm cũng như tài chính, ứng dụng khả năng diễn xuất vào các clip ngắn đăng mạng Internet. Cái tên "Bo Bắp" gây được sự chú ý của khán giả mạng.

Năm 2019, Ngọc Nhân mạnh dạn đăng ký thi Giọng hát Việt, vào đội HLV Tuấn Ngọc và dừng chân ở Top 8 chung cuộc. Trước Where are you, ca sĩ chủ yếu hát cover các khúc ballad như: Hoa nở không màu, Anh cứ đi đi, Hết thương cạn nhớ...

Gia Bảo