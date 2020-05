Little Richard - nghệ sĩ huyền thoại tiên phong trong Rock n Roll với những ca khúc ấn tượng Tutti Frutti, Long Tall Sally... qua đời ở tuổi 87.

Đại diện công ty quản lý của Little Richard thông báo tin buồn: "Little Richard qua đời sáng 9/5. Anh ấy đã sống cùng em trai ở Nashville. Richard đã chiến đấu với căn bệnh ung thư xương nhiều năm. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy là khoảng 2-3 tuần trước".

Little Richard qua đời vì ung thư xương.

Sinh năm 1932 tại bang Georgia, Little Richard được coi là cha đẻ của dòng nhạc rock n roll. Richard có hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng RCA năm 1951 và nhanh chóng nổi tiếng với các bản hit như Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Good Golly Miss Molly...và đã khiến Richard trở thành ngôi sao ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Richard cũng gây chú ý với phong cách trình diễn kỳ quặc với đôi mắt chuốt mascara, quần áo sặc sỡ.

Little Richard nằm trong nhóm các nghệ sĩ đầu tiên được đề cử vào Đại sảnh Danh vọng Rock n Roll năm 1986 và là một trong 4 nghệ sĩ duy nhất (cùng Ray Charles, James Brown, và Fats Domino) có được giải Thành tựu trọn đời của Rhythm và Blues Foundation.

Năm 2003, Penniman có tên trong Songwriters Hall of Fame. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp ông ở vị trí số 8 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất. Năm 2007, ca khúc huyền thoại của ông, "Tutti Frutti", đứng vị trí số một trong danh sách "100 ca khúc làm thay đổi thế giới" của tạp chí Mojo cùng với đó là lời bình "ca khúc khai sinh ra Rock n Roll".

Năm 2010, Hiệp hội ghi âm quốc gia của Thư viện quốc hội Mỹ quyết định ghi bản gốc a cappella của ca khúc này dưới tên "A-wop-bop-a-loo-mop-a-lop-bam-boom!" là lời mở màn của thời kỳ Rock n Roll.

browser not support iframe.

Little Richard - Long Tall Sally - Tutti Frutti

Ngân An