Jennifer Lopez cởi đồ khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 51 trong bức ảnh nude nghệ thuật dùng làm bìa đĩa đơn 'In the Morning'

Sau màn trình diễn bốc lửa tại lễ trao giải American Music Awards 2020 hôm đầu tuần, nữ ca sĩ sinh năm 1969 tiếp tục khiến các fan sôi sục khi công bố bức hình khỏa thân được chọn cho bìa đĩa đơn ra mắt ngày 27/11. Trong ảnh Jennifer Lopez tạo dáng gợi cảm, khoe thân hình như tạc tượng và khéo léo che đi những phần nhạy cảm nhất.

Trước đó 1 ngày Jennifer Lopez đăng tải đoạn video quảng cáo cho đĩa đơn với những bức hình sexy cực độ. "Ngạc nhiên chưa! Đây là bìa chính thức của In The Morning, đĩa đơn sẽ ra mắt ngày thứ 6", nữ ca sĩ viết kèm theo bức hình nude do hai tay máy nổi tiếng Mert Alas và Marcus Piggott thực hiện.

Hầu hết người hâm mộ thể hiện sự phấn khích và để lại những bình luận tích cực dưới bức hình nude của Jennifer Lopez trên Instagram và Twitter. Hồi đầu tháng Jennifer Lopez được tạp chí People chọn là biểu tượng của năm 2020. Đây đánh dấu là một năm thành công vang dội nữa của Jennifer Lopez trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

browser not support iframe.

Jennifer Lopez trên sân khấu lễ trao giải American Music Awards 2020

Quỳnh An