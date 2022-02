Video biểu diễn vũ đạo của 'How You Like That' của nhóm Blackpink vừa cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

browser not support iframe.

MV biểu diễn vũ đạo 'How You Like That'

Blackpink là nhóm nhạc gồm 4 thành viên nữ vô cùng tài năng và xinh đẹp. Năm qua, Lisa đã có hàng loạt MV thành công với tư cách ca sĩ solo còn Jisoo gây chú ý khi đóng chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (Hoa tuyết điểm).

Cùng với đó, các MV của Blackpink cũng liên tục có thành tích mới. Ngày 8/2, video biểu diễn vũ đạo How You Like That đã chính thức cán mốc 1 tỷ view trên YouTube. Đây là lần đầu tiên clip vũ đạo của một nghệ sĩ/nhóm nhạc Kpop vượt mốc 1 tỷ lượt xem.

Thành tích của video biểu diễn vũ đạo How You Like That tiếp tục nối dài danh sách những MV âm nhạc cán mốc 1 tỷ view của Blackpink bên cạnh Ddu-du Ddu-du (1,8 tỷ), Kill This Love (1,5 tỷ), Boombayah (1,3 tỷ), As if it's your last (1,1 tỷ) và How You Like That (1 tỷ).

Trên mạng xã hội, instagram chính thức của Blackpink có hơn 45 triệu người theo dõi trong khi kênh YouTube của nhóm có 72 triệu người theo dõi.

Hậu trường cảnh hôn của Jisoo trong phim Snowdro:

browser not support iframe.

An Na