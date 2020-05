Sau "If you love me", "Fever" (Cơn sốt) tiếp tục là ca khúc 100% tiếng Anh của K-ICM được trình bày bởi ca sĩ mới Wren Evans.

Trích đoạn MV "Fever":

Fever (Cơn sốt) là ca khúc mang hơi hướm Âu-Mỹ với thể loại funky pha trap thời thượng và lôi cuốn. MV dài hơn 3 phút kể về quá trình Wren Evans rơi vào lưới tình với một cô gái, từ cái nhìn mê hoặc đầu tiên đến khi buông bỏ lý trí.

Trong MV Fever, K-ICM không tham gia quá nhiều phân cảnh nhưng đóng vai trò quan trọng của câu chuyện. Cụ thể, K-ICM là hiện thân cho lý trí của Wren Evans và kết nối với chàng trai tóc hồng thông qua hình ảnh quả táo.

K-ICM xuất hiện trong vài phân cảnh nhỏ của MV.

Khoảnh khắc K-ICM đập vỡ trái táo được hiểu là lúc Wren Evans bắt đầu không làm chủ được chính mình, bị nỗi ám ảnh tình yêu chi phối. Ca sĩ có những hành động vượt ngoài kiểm soát như điên cuồng nối máy với bạn gái: "Call my call my number / Kiss your speaker being queer / Do me do me favor, it’s okay if you got more to say" (tạm dịch: Gọi cho anh đi em với nụ hôn đầy những đam mê / Hãy nhấc điện thoại lên, chỉ cần em một lời nói yêu đương)..

MV liên tục chuyển cảnh giữa tâm trí và hiện thực của chàng trai si tình trong bài. Kết MV, K-ICM - hay tâm trí của chàng trai, đã ngủ say trên những quả táo, đồng nghĩa anh đã hoàn toàn bị tình yêu chi phối.

MV Fever có cách xây dựng từ âm nhạc đến hình ảnh tiệm cận với xu hướng âm nhạc quốc tế đang thịnh hành.

Wren Evans, "gà" mới của K-ICM, có tiềm năng đáng lưu ý.

“Tôi muốn tạo nên một sản phẩm thật mới mẻ và ấn tượng. Khi bàn bạc với Wren Evans về Fever, chúng tôi đã hình dung về một bài hát đi kèm câu chuyện khiến người nghe chếnh choáng như lên cơn sốt, chìm vào cảm xúc điên cuồng và say mê, không phân biệt giữa thực và ảo”, K-ICM nói.

Nhà sản xuất 21 tuổi cũng đánh giá cao Wren Evans bởi tính cách ham học hỏi, luôn tìm tòi ở mọi lĩnh vực như beatbox, sản xuất, sáng tác, vũ đạo…

Wren Evans, "gà" mới của K-ICM, tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001. Cậu hiện đang học lớp 12, trường Alexandre Yersin, Hà Nội. Evans có thể nói tiếng Anh và Pháp, đang học tiếng Tây Ban Nha. Về âm nhạc, Evans học piano nhạc cổ điển năm 10 tuổi, ngoài ra biết chơi guitar và bass guitar. Cậu cũng từng lập ban nhạc 5 thành viên gồm các bạn học cùng trường hoạt động nghiệp dư. Không chỉ hát, Evans có thể sáng tác và sản xuất âm nhạc theo định hướng nhạc Âu-Mỹ hiện đại.

Gia Bảo