Không còn là một “cậu bé dễ thương, tinh tế” hay chàng trai "kẹo ngọt" khi yêu, Lê Thiện Hiếu đánh dấu bước chuyển đổi hình ảnh mà anh muốn thay vì chạy theo mong muốn của người khác.

MV 'Ooh, just you'

Tối 30/11, Lê Thiện Hiếu chính thức ra mắt MV Ooh, just you đánh dấu sự trưởng thành trong hình ảnh và âm nhạc của mình.

Lê Thiện Hiếu bảo mình từng rơi vào trạng thái kiệt quệ, miệt mài chạy theo đánh giá của người khác để chứng minh mình có khả năng thật chứ không phải vì chuyện đời tư.

"Những người xung quanh vào thời điểm tôi có Ông bà anh, đều là những người bạn thân. Nhưng khi không còn hào quang xung quanh, họ dần rời đi. Cảm giác như mất tất cả, tôi cũng thu mình lại.

Cho đến khi nhận ra khi còn là Lê Phương Thảo, tôi luôn khao khát được thể hiện chàng trai bên trong mình bằng âm nhạc, muốn mọi người có cái nhìn đúng và chân thật nhất đối với mình bằng âm nhạc mình tạo ra. Nhưng khi đã trở thành tác giả ''Ông bà anh”, tôi lại bị cuốn vào “những lời người ta nói”. Tôi dần quên mất chính mình đã từng muốn trở thành người như thế nào", ca sĩ nói.

Sau chặng đường mệt mỏi chứng minh bản thân, Lê Thiện Hiếu mong được chấm dứt sự kỳ vọng mọi người đặt lên mình bao lâu nay để theo đuổi mong ước mà Lê Phương Thảo (tên thật của Lê Thiện Hiếu trước khi chuyển giới - PV) ngày xưa mong muốn: trở thành một chàng trai lịch thiệp, vui vẻ, trưởng thành và vô tư.

Trong Ooh, just you, Lê Thiện Hiếu có vẻ ngoài badboy, xử lý ca khúc cũng nhấn nhá quyến rũ hơn và thể hiện MV chủ yếu qua ngôn ngữ hình thể. Ooh, just you là ca khúc pop/RnB được Lê Thiện Hiếu chọn “đánh đổi” để lột xác. Từ trước đến nay, anh luôn cố thể hiện là một chàng trai ngoan, vui vẻ, không biết cách thể hiện hay kể câu chuyện gì từ phía mình.

Lê Thiện Hiếu: Người ta nói tôi ngoài mác chuyển giới thì không còn gì

“Ra mắt sản phẩm này, tôi không chứng tỏ điều gì cả, có thể sau đó tôi cũng sẽ có những bài như Ông bà anh, Xứng đôi cưới thôi,… nhưng hiện tại tôi muốn mọi người thấy được tôi thật sự là ai, tôi suy nghĩ như thế nào", anh nói thêm.

Phần MV được anh quay trong vòng 24 giờ theo phong cách US-UK với lối chơi về kỹ xảo hình ảnh và màu sắc, phù hợp với thế hệ Z. MV trở lại Ooh, just you cũng là phần giới thiệu cho album mở rộng đầu tay của Lê Thiện Hiếu trong thời gian tới mang tên 24+, gồm 4 sáng tác Pop/RnB tâm đắc được anh viết trong hơn 1 năm.

Cẩm Lan