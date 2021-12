Cuộc thi nhảy "Sàn đấu vũ đạo" mùa đầu tiên khép lại với chiến thắng của Liz Kim Cương. Như vậy, Thiều Bảo Trang là á quân chương trình.

Sau gần 6 tháng phát sóng, cuộc thi nhảy Sàn đấu vũ đạo vừa khép lại với 2 đêm thi đêm Chung kết 1 và Chung kết 2 xếp hạng.

Liz Kim Cương hạnh phúc khi chiến thắng chung cuộc.

Với điểm số tuyệt đối từ hai đêm chung kết, đội Liz Kim Cương - Lit Nguyễn giành ngôi vị Quán quân. Đội á quân là Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ; đội MLee - Phụng Gà và đội Hậu Hoàng - Ngọc Tân đồng giải Ba; và đội Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải nhận giải Khuyến khích.

Đội Liz Kim Cương - Lit Nguyễn đã thể hiện phong độ rất tốt chủ đề Tự do với tiết mục trình diễn vũ đạo giữa không trung trên nền nhạc liên khúc Can't be tamed - Fighter - Esperanza. Ca sĩ thực hiện nhiều động tác mạo hiểm, đặc biệt là cú thả người cùng dải lụa từ trên cao. Đáng lưu ý ở vòng thi trước đó, Liz Kim Cương bị chấn thương chân chưa khỏi.

Liz Kim Cương trình diễn vũ đạo giữa không trung.

Các giám khảo thể hiện sự khâm phục dành cho Liz Kim Cương và Lit Nguyễn. Giám khảo John Huy Trần khuyên Liz Kim Cương và Lit Nguyễn nên làm show diễn vũ đạo, anh sẽ tình nguyện mua vé.

Đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ cũng nhận bốn điểm 10 từ ban giám khảo. Do điểm tích lũy ít hơn đội Liz Kim Cương - Lit Nguyễn nên đội cô về Nhì. Trong phần thi, Thiều Bảo Trang hóa thân thành mẹ thiên nhiên, truyền tải thông điệp bảo vệ rừng.

Noo Phước Thịnh nhận xét Thiều Bảo Trang: "Bài này cảm động khủng khiếp". Tóc Tiên cho rằng: "Ý tưởng mẹ thiên nhiên, sự tàn phá của con người lên thiên nhiên được thể hiện một cách cảm xúc, trọn vẹn”.

Các đội của MLee, Hậu Hoàng và Katleen Phan Võ hoàn thành tốt phần thi của mình. MLee dùng vũ đạo để thay lời tri ân tới lực lượng tuyến đầu chống dịch trên nền nhạc bài hit "Nam quốc sơn hà".

Hậu Hoàng mang bài hit của mình là "Em bé ngoan" cùng hai bài nhạc thiếu nhi "Hai con thằn lằn con" và "Con chim non" lên sân khấu. Tạo hình "sao đỏ" từng thu hút triệu lượt xem cho các video của cô trên YouTube.

Katleen Phan Võ và Lâm Vinh Hải có phần nhảy quyến rũ trong trang phục đen. Tuy nhiên, cả hai gặp vấn đề bản quyền nhạc nên đội phải đổi nhạc dựa trên ý tưởng cũ.

