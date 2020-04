browser not support iframe.

Ca khúc 'Hey Jude' do The Beatles biểu diễn

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhóm nhạc The Beatles tan rã, nhà đấu giá Julien vừa tiến hành đấu giá hơn 300 hiện vật liên quan đến bộ tứ huyền thoại. Trong số này, món đồ được trả giá cao nhất chính là lời ca khúc “Hey Jude” do Paul McCartney viết tay. Sau 9 lần trả giá, từ khởi điểm 180.000 USD, bản viết tay đã được bán với giá 910.000 USD (hơn 21 tỷ đồng).

Nhà nghiên cứu âm nhạc Jason Watkins đánh giá đây là món đồ "cực hiếm và có giá trị". Nên dễ hiểu vì sao nó lại được bán với giá không tưởng như vậy. Ông còn cho biết thêm: "Những bản viết tay này đã từng được nhóm sử dụng trong studio khi ghi âm".

Món đồ đắt giá tiếp theo được đấu giá chính và chiếc trống từng được Ringo Starr chơi có gắn logo của The Beatles và từng được chơi trong tour diễn năm 1964 của nhóm. Nó đã được trả giá lên tới 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, bức vẽ của John Lennon và Yoko Ono cũng được bán với giá 93.750 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). Chiếc gạt tàn từng được Ringo Starr sử dụng khi ghi âm tại Abbey Road cũng được mua với giá 32.500 USD (khoảng 800 triệu đồng).

Ban đầu nhà cái Julien dự định tiến hành cuộc đấu giá tại New York nhưng sau đó nó được tiến hành trực tuyến để né dịch -19 đang lan tràn tại đây.

Mỹ Anh

