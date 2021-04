Vì những lý do khác nhau, các giọng ca gắn liền với nhạc Quốc Bảo như Hà Trần, Mỹ Tâm và Thủy Tiên không góp mặt trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm sáng tác của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Quốc Bảo chính thức công bố liveshow Bình yên kỷ niệm 30 năm sáng tác âm nhạc của mình. 5 giọng ca được Quốc Bảo chọn thể hiện 21 ca khúc của mình gồm: Bằng Kiều, Lê Hiếu, Nguyên Hà, Võ Lê Vy và Trini.

Quốc Bảo bên hai nàng thơ: Nguyên Hà (trái) và Trini.

Trước câu hỏi Vì sao Hà Trần, Mỹ Tâm và Thủy Tiên cũng là những cái tên gắn liền với âm nhạc Quốc Bảo lại không có mặt trong đêm nhạc?, nhạc sĩ cho biết: "Sự vắng mặt của Hà làm tôi buồn, tiếc vô cùng. Tôi vốn định dành những bài đặc sắc nhất cho Hà. Hà vui lòng tham gia liveshow của tôi, đã vào phòng thu thực hiện đĩa than cho tôi.

Nhưng vì lý do khách quan, tôi phải dời lịch tổ chức vài lần, từ 20/3 đến tận 15/5 thì Hà không tham gia được nữa. Vì Hà đã ở Việt Nam quá lâu. Mỹ Tâm đang bận bịu dự án riêng còn Thủy Tiên hiện tại dường như tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn ca hát. Tôi mời cả Tiên và Nguyên Thảo nhưng hai cô đều từ chối".

30 năm sáng tác, Quốc Bảo đã viết gần 1.000 bài hát, đặc tuyển lấy 21 bài cho đêm nhạc Bình yên. Đêm nhạc chia làm 3 phần tương ứng với 3 giai đoạn sáng tác của Quốc Bảo: Tinh khôi - những năm đầu sáng tác hay giai đoạn nhạc "xinh, trầm, ngoan"; Độc thoại - thế giới nội tâm phong phú của Quốc Bảo; và Bình yên - âm nhạc bình yên như chính con người anh sau những thăng trầm trong đời.

Và khán giả cũng sẽ tìm thấy cảm xúc vẹn nguyên khi nghe Bằng Kiều hát Em về tinh khôi, Còn ta với nồng nàn, Ngồi hát ca bồng bềnh; Lê Hiếu với Tim anh trôi về em;...

Quốc Bảo tiếc khi lỡ mất giọng ca đẹp như Hà Trần trong show kỷ niệm của mình.

Bên cạnh đó, Quốc Bảo cũng phát hành 1.000 đĩa than và 1.000 CD cho dấu mốc 30 năm. Trong đó, đĩa than là sản phẩm đặc biệt phiên bản giới hạn gồm 9 khúc do nhạc sĩ đích thân tuyển chọn, hòa âm và phối khí qua giọng hát Hà Trần, Bằng Kiều, Lê Hiếu và Nguyên Hà.

Đêm nhạc cũng là "cuộc chia tay" của Quốc Bảo với chính mình. Anh nói: "Viết 1.000 ca khúc trong 30 năm đã đủ. Sau cột mốc này, tôi muốn thử sức với khí nhạc (nhạc không lời). Tôi đã sáng tác vài bài rồi, chỉ còn chờ hoàn thiện. Liveshow Bình yên sẽ có một bài khí nhạc là Dreamers (Những kẻ mộng mơ) được trình diễn bởi các nghệ sĩ múa".

Liveshow Bình yên sẽ diễn ra vào tối 15/5 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Cẩm Loan