Nữ người mẫu xây dựng phong cách cá tính, nổi loạn từ âm nhạc đến thời trang khi chính thức theo đuôi con đường ca hát chuyên nghiệp với vai trò rapper.

MV 'Call me later' của Mai Ngô

Mai Ngô ra mắt MV Call me later, đánh dấu màn tái xuất âm nhạc sau 2 năm, mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2022. Call me later là một ca khúc sôi động và có ca từ phần lớn là tiếng Anh, do chính Mai Ngô tham gia sáng tác cùng các cộng sự Devilman TYO, Megaman TYDE, Drasta. Ca khúc mang hơi hướng nhạc Trap, Hiphop, Club Banger thể hiện nét nổi loạn, cá tính phù hợp với hình ảnh nữ ca sĩ.

Mai Ngô tự nhận đã tiến bộ nhiều về mảng âm nhạc, đặc biệt là khả năng rap trong gần 2 năm qua. Nữ ca sĩ dành thời gian chuyên tâm rèn giọng, theo dõi các rapper quốc tế như Cardi B, Doja Cat,... để học hỏi kinh nghiệm và định hình phong cách riêng.

Theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Mai Ngô không ngại bị chê bai. “Ấp ủ bấy lâu thật sự tôi chỉ mong nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, nếu có những phản hồi trái chiều tôi sẵn sàng đón nhận để làm tốt hơn. Đối với tôi, làm bất cứ thứ gì phải có trước mới có sau, mình phải cố gắng xây dựng mới có sự phát triển tốt", cô tâm sự.

Mẹ Mai Ngô xuất hiện ủng hộ tinh thần con gái.

Ra mắt loạt sản phẩm âm nhạc với chi phí không nhỏ, Mai Ngô thẳng thắn cho biết “đại gia” chống lưng tài trợ kinh phí không ai khác là mẹ. Cô gửi lời tri ân đến mẹ luôn bên cạnh, giúp đỡ mọi mặt. Mẹ của Mai Ngô hóm hỉnh tiết lộ “cho con gái mượn tiền làm MV, nhưng chưa thấy trả”.

Trong sự kiện, khi được hỏi việc ra mắt dự án mới đúng lúc scandal của một nữ nghệ sĩ đang rầm rộ, Mai Ngô thẳng thắn đáp: “Đúng là thời điểm hiện tại có rất nhiều thị phi, nhưng drama thì có mỗi ngày, không có cái này thì có cái khác. Việc của mình cứ làm thôi”.

Mai Ngô nóng bỏng khi làm rapper.

Sau Call me later, Mai Ngô tiếp tục tung thêm nhiều ca khúc cũng như MV nhiều thể loại khác nhau qua mỗi tháng. Tất cả đều được người đẹp đầu tư công phu và kỹ lưỡng, bỏ ra quãng thời gian dài để hoàn thành một cách chỉn chu nhất. Bên cạnh đó, dự án Đĩa mở rộng (Extended play), bao gồm những sản phẩm âm nhạc mà cô từng thực hiện cũng được cô công bố trong thời gian tới.

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Cô là một người mẫu và vũ công tại Việt Nam, từng đạt á quân của chương trình Gương mặt thương hiệu 2016 và gây xôn xao làng giải trí vì những phát ngôn thẳng thắn. Cô xuất thân từ trường Trung cấp múa TP.HCM.

Thúy Ngọc