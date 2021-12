Mariah Carey gần như chưa bao giờ mặc trang phục kín đáo. Bất kể bộ váy cô mặc nào gần như cũng phải khoét cổ sâu hở ngực.

Mariah Carey sinh năm 1969, là Diva nổi tiếng của Mỹ. Kể từ năm 1994 tới nay, Mariah Carey được coi là 'Nữ hoàng Giáng sinh' khi ca khúc All I Want for Christmas Is You đã được xếp vào hàng kinh điển với hàng triệu lượt nghe trên toàn thế giới.

Nữ ca sĩ cũng vừa được Hiệp hội thu âm Hoa Kỳ (RIAA) trao giải Kim cương (Diamond Award) cho ca khúc này.

Trên sân khấu cũng như trong MV của mình, Mariah Carey luôn thể hiện sự gợi cảm từ hình thức đến giọng hát. Nữ ca sĩ 52 tuổi luôn chọn trang phục bó sát khoe đường cong, đặc biệt là hầu hết trong số đó đều khoe vòng 1.

Mariah Carey sở hữu số đo 3 vòng 96.5-66.0-88.9 cm luôn được các fan ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ biết chọn trang phục để tôn dáng, đặc biệt là khoe vòng 1 ngoại cỡ.

Chia sẻ với Women’s Health, Mariah nói bí quyết để có cơ thể quyến rũ và khỏe mạnh chính là việc cô đi bộ thật nhiều thay vì tập gym. Một tuần giọng ca 52 tuổi ra ngoài đi bộ đường dài ít nhất 3 lần.

Mariah Carey rất tự tin với cơ thể mình nên cô luôn chọn những bộ váy bó sát kén người mặc để khoe vóc dáng có phần đẫy đà. Dù là trên sân khấu hay đi sự kiện, rất hiếm khi fan thấy Mariah Carey mặc kín đáo.

Từng xuất hiện tin đồn rằng Mariah Carey đã phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là nâng ngực bởi nhiều người thấy thân hình cô không hề 'đồ sộ' trong những MV thuở mới vào nghề. Tuy nhiên Mariah Carey khẳng định cô có được số đo như hiện tại là do tập luyện

Mariah Carey hát 'All I Want for Christmas Is You'

An Na