Chỉ riêng việc 3 giọng ca đẳng cấp Mariah Carey, Jennifer Hudson và Ariana Grande kết hợp, MV "Oh Santa!" đã gây tò mò lớn cho khán giả trên thế giới.

browser not support iframe.

Tối 3/12 (giờ Mỹ), Mariah Carey chính thức tung MV ca khúc Giáng Sinh nổi tiếng Oh Santa! cùng 2 giọng ca trẻ Jennifer Hudson và Ariana Grande. Sự kết hợp thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trên thế giới nhiều ngày qua khi cả 3 đều là giọng hát đẳng cấp.

Oh Santa! là tên album và ca khúc chủ đề album Giáng Sinh thứ 2 của Mariah Carey, được chính diva gạo cội sáng tác và thể hiện cách đây 10 năm. Ca khúc R&B tiết tấu nhanh này từng gặt hát nhiều vị trí Top 1 trên BXH Billboard thời điểm đó.

Để làm mới Oh Santa! sau 10 năm, Mariah Carey mời Jennifer Hudson và Ariana Grande tham gia, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa những giọng ca thượng hạng 3 thế hệ. Ca khúc Giáng Sinh đa sắc hơn khi giọng da màu Jennifer Hudson liên tục nhấn nhá bằng những nốt Fa, Sol quãng 5 cao trào, kịch tính. Mariah Carey và Ariana Grande còn cùng nhau thực hiện nốt sáo (whistle) cao vút, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng nhất phiên bản làm mới này.

Sự kết hợp của bộ ba được cho là chưa hòa quyện.

Dù vậy, một số ý kiến chê bản làm mới Oh Santa! không bằng bản gốc. Mariah Carey, Jennifer Hudson và Ariana Grande đều là những ca sĩ chuyên giọng nên mỗi người đều tham trưng trổ nốt cao, kỹ thuật màu sắc dẫn đến phần hòa ca bị lộn xộn, thiếu hòa quyện. Bên cạnh đó, sau 10 năm, giọng hát lẫn ngoại hình của Mariah Carey đều giảm sút so với thời 2010. Vì vậy, một bộ phận người nghe vẫn thích MV Oh Santa! bản cũ đơn giản nhưng cuốn hút hơn.

Trong thị trường nhạc Âu-Mỹ, Mariah Carey mệnh danh "Bà hoàng nhạc Giáng Sinh", đặc biệt với ca khúc kinh điển All I want for Christmas is you. Ra đời vào năm 1994, ca khúc này chưa bao giờ thôi hot mùa Giáng Sinh. Đơn cử, mùa Giáng Sinh năm 2019, All I want for Christmas is you gây bất ngờ khi ngự trị vị trí Top 1 BXH Billboard Hot 100 dù chỉ trong thời gian ngắn. Trang The Economist thống kê, đến năm 2016, Mariah Carey "bỏ túi" 60 triệu USD (hơn 1380 tỷ đồng) tiền bản quyền từ ca khúc này.

Cẩm Loan