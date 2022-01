Chiếc áo bất ngờ phản chủ khiến giọng ca 30 tuổi phải lui vào hậu trường khoác vội chiếc blazer mà không kịp mặc nội y.

Phần trình diễn của Miley Cyrus

Miley Cyrus nổi tiếng với những MV và phong cách ăn mặc nổi loạn. Trong đêm nhạc trực tiếp đêm giao thừa tại Miami, nữ ca sĩ sinh năm 1992 chọn trang phục khá rủi ro. Khi đang hát bản hit We Can't Stop và chuẩn bị chuyển sang bài Party in the U.S.A. trong sự kiện đặc biệt có tên Miley's New Year's Eve Party (Tiệc đêm giao thừa của Miley), nữ ca sĩ đã gặp sự cố trang phục không ngờ.

Chiếc áo màu bạc sexy bất ngờ bị tụt nhưng Miley Cyrus đã nhanh trí vừa biểu diễn vừa lấy một tay giữ áo. Cô quay lưng lại phía khán giả, nhường lại sân khấu cho đội hát bè và dàn nhạc để lui vào hậu trường xử lý tình huống. Ngay sau đó, giọng ca 30 tuổi quay lại sân khấu với chiếc áo khoác màu đỏ rực để "chữa cháy" cho sự cố tụt áo mà chưa kịp mặc nội y bên trong. Rất may sự chuyên nghiệp và nhanh nhạy trong xử lý tình huống của Miley Cyrus không làm phần biểu diễn gián đoạn.

Miley Cyrus nhanh tay xử lý sự cố.

Cuối chương trình, giọng ca sinh năm 1992 đã nói lời cảm ơn đến khán giả cũng như đề cập đến sự linh hoạt trong show diễn để biến những tình huống tồi tệ nhất thành thú vị nhất. Miley Cyrus cho rằng mỗi người nên mang tinh thần đó vào năm mới, học được từ những điều không kỳ vọng và nhìn thấy cơ hội trong thách thức.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đêm nhạc được tường thuật trực tiếp đến khán giả Mỹ qua kênh NBC. Toàn bộ khán giả có mặt trực tiếp đều đã được tiêm vắc xin.

An Na