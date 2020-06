Blackpink chính thức tái xuất với đĩa đơn How you like that và phá kỷ lục công chiếu trực tiếp của BTS trước đây với 1,6 triệu người xem trực tiếp qua Youtube.

MV 'How you like that' - BLACKPINK

Chiều 26/6, Blackpink chính thức phát hành MV How you like that, mở màn cho sự trở lại của 4 cô gái sau thời gian tạm vắng bóng vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sau MV này, album riêng của nhóm cũng sẽ được phát hành vào tháng 9.

Ca khúc thuộc thể loại hip-hop được chấp bút từ nhóm sáng tác R.Tee, Danny Chung, 24 và Teddy, thể hiện đúng phong cách âm nhạc lôi cuốn, mạnh mẽ, giai điệu bắt tai của Blackpink. Ca khúc mang thông điệp phải luôn lạc quan tiến đến phía trước, không từ bỏ hay chùn bước trước những khó khăn.

Blackpink lên sóng truyền hình Mỹ quảng bá ca khúc mới.

MV How you like that được quay trong studio giống như nhiều sản phẩm trước nhưng bối cảnh vẫn được đầu tư hoành tráng và sắp đặt công phu cùng dàn ánh sáng bắt mắt. Trong MV, 4 cô gái của Blackpink tiếp tục khoe lợi thế về hình thể và thời trang với nhiều hình ảnh trang phục và trang điểm ấn tượng, đột phá hơn hẳn những hình ảnh được giới thiệu trước đó.

Áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên YouTube, MV How you like that đạt hơn 1,6 triệu lượt xem trực tuyến, vượt qua Kill This Love (gần 1 triệu lượt xem) và phá kỷ lục BTS trước đó với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi với MV On.

Sau khi MV How you like that ra mắt, phiên bản đĩa cứng của đĩa đơn này sẽ phát hành ngày 17/7. Sau gần 15 tháng chuẩn bị, How you like that được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích tốt cho nhóm khi nhóm đã giữ vị trí áp đảo ở thị trường trong nước cũng như có vị trí và là ngôi sao có ảnh hưởng nhất định ở ngoài nước.

G.V