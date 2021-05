Diva Mỹ Linh không giấu được sự tự hào khi Mỹ Anh ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, có thể đỡ đần tài chính cho bố mẹ.

Tối 30/5, tập 2 The Heroes đã lên sóng với sự xuất hiện đầy ấn tượng của Mỹ Anh - con gái út của diva Mỹ Linh. Tiết mục của Mỹ Anh được cả 3 master Nguyễn Hải Phong, Khắc Hưng, Hà Lê - Nimbia đứng lên vỗ tay tán thưởng. Khắc Hưng còn bật khóc và ôm chầm lấy Mỹ Anh khi cô lựa chọn về đội của mình.

Mỹ Anh được nhà sản xuất Nimbia nhận định như một viên ngọc quý.

Sau đêm thi của con gái, diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ đầy tự hào trên trang fanpage: "Hôm qua hai vợ chồng ngồi xem con gái lần đầu lên một gameshow truyền hình thấy vừa vui vừa lo, thấy nó cứ bé tí giữa cái sân khấu to đùng. Lại nhớ ngày mẹ mới đi hát cũng choáng ngợp quá vì mọi thứ đều to nên cứ hát lại nhắm mặt lại vừa để tập trung cũng là đỡ phải nhìn những thứ bên ngoài".

Mỹ Linh cũng tiết lộ thêm, con gái út thừa hưởng tính cách "thảo" giống mình. Từ hai năm trước, khi dịch Covid hoành hành, Mỹ Anh đã biết đỡ đần tài chính cho bố mẹ và anh trai đang đi du học: "Nó thấy mẹ cứ hay ngồi im lặng nhìn xa xa, nó bảo mẹ đừng lo, con sẽ gánh vác cùng bố mẹ, mục tiêu là anh Duy phải học xong. Nó cày ngày đêm, sáng tác, phối khí thuê cho mọi người, rồi nhận show ít nhiều gì con cũng chăm chỉ đi hát. Cuối năm ngoái nó hỏi số tài khoản của mẹ và chuyển tiền kêu giúp mẹ lo cho anh. Ôi con gái tôi, nó làm mẹ khóc".

Diva Mỹ Linh tự hào vì con gái hiểu chuyện, biết phụ giúp tài chính cho bố mẹ bằng việc làm nhạc.

Sở hữu tài năng nghệ thuật nổi trội với gu âm nhạc hiện đại nhưng Mỹ Anh không lựa chọn môi trường quốc tế như chị gái Anna Trương để phát triển. Lý giải về điều này, diva Mỹ Linh cho biết: "Nó bảo, con ở nhà học ở đây vừa gần bố mẹ mà lại vẫn học được các thứ. Bây giờ học gì chả được mẹ, học ở đâu cũng tốt miễn là mình có mục tiêu". Trước quyết định của Mỹ Anh, diva Mỹ Linh không giấu được sự tự hào khi con gái đã trưởng thành.

Cũng trong bài chia sẻ, diva Mỹ Linh bày tỏ quan điểm giáo dục con rất văn minh: "Con gái bướng, lại cũng giống mẹ nhưng được cái hiểu và hướng thiện. Phân tích cho con nó hiểu ra thì sẽ lập tức sửa chữa ngay nếu cảm thấy mình có vấn đề chưa đúng hay chưa phù hợp. Mẹ bảo, con còn trẻ và cái lợi của tuổi trẻ là mình được phép sai, chẳng ai toàn diện đâu con, quan trọng nhất là mình cần hiểu mình".

Trước đó, Mỹ Anh từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" trước những hình ảnh ăn mặc khoe vòng 3 táo bạo. Sau đó, Mỹ Anh đã lên tiếng xin lỗi về những suy nghĩ chưa chín chắn và hứa sẽ thay đổi tốt hơn trong tương lai. Cách hành xử của Mỹ Anh đối với scandal đầu đời được đánh giá là thiện chí và chân thành.

Tiết mục 'Got you' của Mỹ Anh trong 'The Heroes':

