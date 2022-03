Diva Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đóng vai trò phản biện, bảo vệ các thí sinh trước những nhận xét của BGK, cũng như các nhạc sĩ trong chương trình.

Trailer chương trình 'The only'

browser not support iframe.

The only - 1 Không 2 quy tụ những giọng ca là quán quân, á quân thành danh tại các cuộc thi âm nhạc trong cả nước. Chương trình nhằm mục đích để tìm kiếm gương mặt được định danh diva. 6 gương mặt thí sinh gồm: Trần Ngọc Ánh (quán quân The voice 2018), Huyền Cadie (Quán quân The cover show 2021), Trang Blue (The voice 2019), Bích Tuyết (Á quân The voice 2019), Viễn Trinh và Dương Nguyễn.

Các thí sinh và ê-kíp chương trình.

Theo ban tổ chức, các ca sĩ dự thi sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình bởi format không loại. Điều này giúp thí sinh không bận tâm đến áp lực thi cử mà chỉ chuyên tâm cho các màn trình diễn của mình. Ngoài ra, chương trình cũng đặt tiêu chí tìm kiếm người xứng đáng trên con đường trở thành diva.

Tuy nhiên, điều này vấp phải nhiều tranh luận trái chiều từ dư luận và giới truyền thông. Nhiều năm qua, làng nhạc Việt chỉ công nhận 4 nữ ca sĩ cho danh hiệu diva là: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Dù không ít lần những gương mặt khác được đưa lên bàn cân so sánh với danh xưng 'diva thứ 5' hay 'tiểu diva' nhưng vẫn còn gây không ít tranh cãi.

Trước hoài nghi cuộc thi đang khoác chiếc áo quá rộng cho mình và đồng thời gây hiểu lầm về danh xưng diva, đại diện ban tổ chức phản hồi: "Danh hiệu được đưa ra cho một thí sinh do hội đồng chuyên môn công nhận trong khuôn khổ cuộc thi. Còn thị trường âm nhạc có công nhận hay không thì phải xem con đường họ đi sắp tới, bao gồm tài năng, sản phẩm và nhiều yếu tố khác".

The only quy tụ những nhạc sĩ tên tuổi gồm: Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu. Đây là dịp để những sáng tác mới của họ được trình làng với 3 bản hòa âm phối khí khác nhau đến từ ban nhạc và nhóm producer trong mỗi tập phát sóng.

Ngoài ra, diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong góp mặt với vai trò phản biện. Họ sẽ bảo vệ ca sĩ, team producer mà mình dày công đầu tư và huấn luyện trước những nhận xét trái chiều của thành phần ban giám khảo, cũng như các nhạc sĩ của chương trình.

Tổng giải thưởng của chương trình là 2 tỷ đồng, riêng quán quân diva sẽ nhận được 300 triệu cùng với MV và hợp đồng sản xuất âm nhạc 2 năm. Quán quân nhóm Producer cũng nhận giải thưởng tương tự quán quân diva. Tập đầu tiên lên sóng vào thứ 4 ngày 9/3 trên VTV3.

Thúy Ngọc