Nghệ sĩ dương cầm gốc Việt BEE Uyên Phương phát hành 2 MV “Lullaby to life” (Ru đời đi nhé) và "Tears". Toàn bộ lợi nhuận từ 2 sản phẩm này trên Internet sẽ góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Nghệ sĩ dương cầm BEE Uyên Phương vừa ra mắt 2 MV đầu tay Lullaby to life (Ru đời đi nhé; st: Trịnh Công Sơn) và một sáng tác cá nhân là Tears.

Trong buổi ra mắt tại Mỹ, BEE Uyên Phương được ca sĩ Hoàng Mỹ An, diễn viên Khánh Hiền,... đến mừng. Tại sự kiện, cô đã trình diễn ngón dương cầm qua bản mash-up 2 tác phẩm Storm (Antonio Vivaldi) và For a few dollars more (Ennio Morricone) cùng một tiết mục tam tấu Smooth criminal của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

BEE Uyên Phương trong MV đầu tay.

Sau màn trình diễn, BEE Uyên Phương công chiếu 2 MV đầu tay Lullaby to life(Ru đời đi nhé) và Tears. Phần nhạc của 2 sản phẩm này được sản xuất bởi nhạc sĩ Duy Trần. Cô nói, việc quay MV ngoại cảnh trong rừng với piano không dễ dàng, nhờ ê-kíp chuyên nghiệp mới quay được những thước phim đẹp.

Tương tự, MV Tears thách thức với cảnh chơi dương cầm trong mưa - mang ý nghĩa sự phóng đại của những giọt nước mắt. Hỗ trợ BEE Uyên Phương là 2 vũ công nước ngoài thực hiện bài dancesport trong cảnh mưa ướt sũng.

Nghệ sĩ chơi Piano buổi ra mắt MV.

Hai MV là 2 khía cạnh trong âm nhạc của BEE Uyên Phương. Nếu Lullaby to life (Ru đời đi nhé) là âm thanh sâu lắng giữa rừng thì Tears kịch tính, vỡ òa cảm xúc.

BEE Uyên Phương cho hay 2 sản phẩm Lullaby to life (Ru đời đi nhé) và Tears hiện phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Toàn bộ lợi nhuận của 2 sản phẩm này trên các nền tảng sẽ được góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Nghệ sĩ mong âm nhạc của mình sẽ đồng hành cùng quê hương trong lúc khó khăn nhất.

MV "Lullaby to life" (Ru đời đi nhé; st: Trịnh Công Sơn):

browser not support iframe.

MV "Tears":

browser not support iframe.

Cẩm Loan